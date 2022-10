Marco Mengoni è fidanzato? Lo scatto che infiamma il web/ “Non voglio mettere…”

Marco Mengoni è fidanzato? Spunta un ragazzo misterioso ma…

Marco Mengoni è fidanzato? Tanto tempo fa il cantante era stato paparazzato dal Settimanale Chi in compagnia di un ragazzo misterioso. Era circolata subito l’ipotesi che si trattasse del fidanzato ma dopo quegli scatti non erano giunte conferme dai diretti interessati sulla natura del loro rapporto. Da tempo si vociferava della presenza di un ragazzo nella vita di Marco Mengoni che in diverse occasioni aveva giocato su questa cosa rilasciando dichiarazioni alla stampa. In un’intervista al Corriere della Sera aveva rivelato: “Io ho 30 anni e mi sono aiutato, analizzato, fatto analizzare, fatto gavetta più o meno lunga, ai like e dislike sono vaccinato. Per questo la mia vita privata sui social non mi va di mettercela, se è privata non mi va di mettere in mezzo persone che non c’entrano con la mia fama. Io faccio questo mestiere e io devo essere fucilato in piazza, ma non voglio che i miei cari siano massacrati. Ci tengo a proteggere le piante, figurarci le persone che mi stanno accanto!”.

Marco Mengoni, il nuovo album Pelle scopre la verità/ "Sono italiano solo per il 35%"

A beccarlo un’altra volta è stato il noto portale Tabloit, che ha postato le foto di questi incontri sul suo account Instagram. Inoltre il sito ha ipotizzato che questo giovane misterioso possa essere la nuova fiamma della pop star. Il portale ha scritto che tra i due c’è stata una cena romantica e si dice che Mengoni si sia fidanzato proprio con questo giovane con il quale è stato fotografato. Bisogna , però, dire che Marco Mengoni in tutti questi anni non ha mai dichiarato nulla sul suo orientamento sessuale. Molti siti e giornali di pettegolezzi hanno scritto di tutto e il cantante non ma hai smentito nulla. In una recente intervista, l’artista ha ammesso che un po’ gli piaceva l’ambiguità e il mistero intorno a lui.

Marco Mengoni/ "Non ho più paura di nulla" e lancia il nuovo album "Materia (Pelle)"

Marco Mengoni, come sta dopo l’operazione al ginocchio?

Marco Mengoni ha dovuto fare i conti di recente con un brutto infortunio. Il cantante era apparso in una puntata delle Iene e in quell’occasione aveva cantato da seduto su un letto, cantando il suo nuovo singolo “No stress”. Terminato il brano, il cantante è stato accolto dalla conduttrice Belen Rodriguez: in quel momento è spuntata fuori una stampella, appartenente allo stesso Mengoni. Belen aveva subito tentare di capire cosa era successo ma Marco Mengoni era stato piuttosto vago: “Capita a tutti, di fare un piccolo incidente. Credevo fosse una contusione e invece no. Se n’è andato un attimo il crociato. Pian piano mi rimetto a posto. Poi me lo riattaccano quindi è tutto a posto”. Il cantante aveva subito un infortunio serio al ginocchio e sul palco del Tim Summer Hits aveva poi fornito maggiori dettagli sulla diagnosi: “In verità ho rotto il crociato e lesionato il menisco, ora sto una bomba. Ho fatto due ore di fisioterapia al giorno per arrivare agli stadi”.

Marco Mengoni/ Il magnifico debutto negli stadi, il nuovo progetto discografico e...

Ora Marco sta meglio e proprio qualche giorno fa in merito a questo incidente ha raccontato: “Ho avuto un piccolo incidente e mi sono operato al ginocchio, adesso ho una cicatrice che mi ricorda quel brutto periodo in cui sono stato dipendente da altri per un mese. Non potevo camminare, non potevo fare niente. Questa cicatrice rimarrà per sempre e mi ricorda che ho imparato che, a volte, chiedere aiuto fa bene. Una bella conquista per uno che ha il carattere come il mio che non deve chiedere niente a nessuno perché devo sempre farcela da solo”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA