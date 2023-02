Marco Mengoni è fidanzato?/ Lui si sbottona: “Amare una donna o un uomo? Non contemplo paletti o muri”

Marco Mengoni è fidanzato o no?

Marco Mengoni è fidanzato? È questa una domanda che torna ciclicamente e che, ancora oggi, non trova una risposta chiara. Il celebre cantante è tra i Big in gara al Festival di Sanremo 2023, in partenza questa sera 7 febbraio, occasione che serve a riaccendere i riflettori anche sulla sua vita privata, che Marco tiene ‘sotto chiave’. Il cantante non è infatti propenso a raccontare aspetti del suo privato, soprattutto quando si tratta di rapporti sentimentali.

Eppure, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Marco Mengoni si è lasciato sfuggire una dichiarazione molto personale, in cui rende chiaro il suo pensiero di completa ‘fluidità’, parlando di assenza di limiti nel suo modo di pensare e soprattutto di amare.

Marco Mengoni e la rivelazione sull’amore ‘fluido’

“Non contemplo paletti e muri, non mi accorgo della tonalità della carnagione o della scelta di amare un uomo o una donna.” ha spiegato Marco Mengoni nel corso dell’intervista, sottolineando però l’interesse a tenere la sua vita amorosa riservata. “Ma la mia vita privata è mia, se ti va di sentire la mia gioia, il mio dolore, ti senti i miei dischi. – ha aggiunto deciso l’artista, aggiungendo – Io voglio vivere questa vita il meglio possibile, purtroppo noi trentenni, anch’io, abbiamo difficoltà a viverla, con questo tempo che corre troppo veloce.” Una riflessione chiara, così come chiara è la volontà di non rendere pubblici aspetti della sua vita, come la presenza di amore importante, almeno per ora.

