Marco Mengoni/ La confessione dopo il lungo stop: “Sono felice, riparto senza paura”

Marco Mengoni è tra gli artisti che si esibiranno al Tim Summer Hits. Il suo brano “No stress” sta spopolando ed è diventato uno dei tormentoni dell’estate. Uscito venerdì 6 maggio, “No stress” è una canzone di grande potenza e carica vitale, un invito a cercare una dimensione interiore di pace, all’interno del caos in cui siamo immersi quotidianamente. Un luogo prezioso in cui ritrovare sé stessi e ricaricarsi. Scritta da Mengoni, Petrella e Zef, ha un mix di elementi musicali differenti, con piano suonato in stile acid-jazz e una ritmica che ricorda il sound latino.

“Fai come se stanotte fosse l’ultima”, canta Marco, un carpe diem che dopo le preoccupazioni e le ansie degli ultimi tempi suona come un invito a vivere la propria vita in piena libertà, approfittando di tutte le occasioni disponibili per raccogliere istanti di felicità, giorno dopo giorno. “Non sono mai stato così felice di tornare a cantare dal vivo” ha dichiarato recentemente, in occasione della ripartenza degli eventi di musica live, che si erano fermati a causa della pandemia. “Riparto senza paura”, aggiunge, a sottolineare che lo stop di due anni non ha influenzato la sua voglia di regalare emozioni positive al pubblico.

Marco Mengoni, una carriera ricca di emozioni

Marco Mengoni è nato a Ronciglione, vicino Viterbo, l’artista italiano si è avvicinato alla musica già in tenera età. A 14 anni si iscrive ad una scuola di canto e le sue doti canore vengono notate dall’insegnante, che decide di inserirlo in un quintetto vocale. É così che inizia la sua carriera, in bar e pianobar. A 19 anni si trasferisce a Roma e inizia a lavorare in alcuni studi di registrazione, ma è a partire dal 2013 che, una volta trasferitosi a Milano, inizia il suo vero e proprio percorso di cantante, registrando più di 70 brani. Nel 2009 viene scelto da Morgan per partecipare a X-Factor, il suo vero e proprio trampolino di lancio nel mondo della musica, dal quale uscirà vittorioso e con un contratto pronto con la casa discografica Sony Music e la partecipazione al Festival di Sanremo successivo. Il suo primo EP, “Dove si vola”, ha ottenuto il disco di platino per le oltre 80.000 copie vendute.

No stress, significato e dichiarazioni sul brano

Il video di No Stress di Marco Mengoni













