Marco Mengoni/ L’emergenza per il Coronavirus gli ha portato un “nipotino”

Pubblicità

Marco Mengoni sarà uno degli artisti maschili presenti sul palco del Teatro Antico di Taormina per celebrare una delle più apprezzate cantanti italiane nel mondo: Laura Pausini, festeggiata per i suoi vent’anni di carriera nella serata ‘Stasera… Laura! Ho creduto in un sogno’. Marco Mengoni nelle ultime settimane è stato come tutti gli altri artisti in attesa del passaggio dell’emergenza coronavirus, ma ha continuato a comunicare attraverso i social riguardo la sua vita privata. L’evento più rilevante celebrato all’inizio del mese di aprile è stato rappresentato dalla nascita di quello che lui ha chiamato ‘il suo nipotino’, ovvero il figlio di una delle sue migliori amiche, Marta Donà. Mengoni ha dedicato un lungo post su Instagram al lieto evento, sottolineando come Marta sia stata una figura fondamentale per fargli avere fiducia in sé stesso, soprattutto quando da giovane non era sicuro di poter instaurare relazioni affettive durature: Marta è stata un punto fermo nella vita di Mengoni e la nascita del piccolo è un ideale passaggio di testimone al futuro.

Pubblicità

Marco Mengoni, l’adesione a “Musica che unisce”

Marco Mengoni è rimasto in questi giorni monopolizzati dalla pandemia comunque attento e attivo anche dal punto di vista musicale, aderendo a ‘Musica che Unisce’, il concerto di beneficenza a distanza che alcuni degli esponenti di spicco della scena musicale italiana hanno messo in scena lo scorso 31 marzo per sensibilizzare e raccogliere fondi per le vittime del covid-19. Con un video postato su Instagram Mengoni ha voluto esprimere gratitudine per essere stato coinvolto nell’iniziativa e, oltre a cantare, ha voluto ringraziare la Protezione Civile e tutto il personale medico e sanitario in prima linea in queste terribili settimane di lotta al coronavirus. E secondo Mengoni è stato significativo esibirsi da casa in un periodo di lockdown, in cui la permanenza forzata nelle proprie abitazioni ha costretto milioni di persone in tutto il mondo a ripensare alle proprie priorità e a rivedere scale di valori che si erano fatte probabilmente effimere, tornando a comprendere quali siano le cose relamente importanti.

Pubblicità

L’appello per i lavoratori nel mondo dela musica

I social network restano in questi giorni la finestra attraverso la quale anche gli artisti musicali riescono a comunicare col mondo e, parlando sempre di Instagram, Marco Mengoni proprio in queste ore ha voluto aderire all’appello lanciato dalla stessa Laura Pausini, protagonista della serata che sarà riproposta in Rai, in favore dei lavoratori del mondo della musica. Maestranze, tecnici, operati e inservienti senza i quali non potrebbero andare in scena tour che hanno fatto registrare centinaia di migliaia di presenze in tutta Italia, come quello che ha visto protagonista proprio Marco Mengoni nel 2019 accompagnando l’uscita del suo disco ‘Atlantico’. Mengoni ha postato un messaggio di solidarietà invitando energicamente il Governo a non dimenticare il comparto musicale, bisognoso di sostegno e assolutamente necessario per portare avanti un settore che rappresenta un indotto importante nell’economia italiana. Mengoni si è unito all’appello per far sì che questa categoria di lavoratori non venga dimenticata.



© RIPRODUZIONE RISERVATA