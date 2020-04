Marco Mengoni “zio”: “benvenuto nipotino”/ Nato il figlio dell’amica Marta Donà

Marco Menoni è diventato “zio”. A regalare un nipotino al cantautore è stata Marta Donà, amica e manager di Mengoni che, poche settimane fa, sul proprio profilo Instagram, aveva pubblicato una foto del pancione a pochi giorni dal parto. Felice per la nascita del nipotino, Marco Mengoni ha ufficializzato la notizia pubblicando un annuncio sui social. Con una foto in cui è accanto alla neo mamma, Mengoni si lascia andare ad una bellissima dedica per Marta Donà per la quale è ufficialmente iniziata l’avventura più bella della sua vita. Mengoni, nel suo post, dichiara tutto il suo affetto all’amica e la ringrazia per avergli insegnato ad amare donandogli, inoltre, un nipotino che avrà sempre un posto nel suo cuore.

MARCO MENGONI, LA DEDICA PER L’AMICA MAMMA E LA NASCITA DEL NIPOTINO

Tra Marco Mengoni e Marta Donà c’è un rapporto d’affetto sincero. L’artista, così, non poteva non condividere con i suoi fans la gioia per la nascita del “nipotino”. “Ho sempre creduto di non poter instaurare rapporti d’amore duraturi.

Ho sempre creduto che la fiducia fosse una virtù da dare a pochi o meglio a nessuno. Ho sempre vissuto la mia vita da figlio unico. Ho sempre creduto di affrontare tutte le esperienze della mia vita con me stesso. 11 anni fa hai iniziato a mettere in dubbio quelle certezze, oggi in questo scenario assurdo tu amica di sempre hai dato vita ad un pezzettino di futuro“, ha scritto Mengoni che, poi, ha rivolto un augurio sincero al piccolo appena arrivato – “buona vita e benvenuto a questo nuovo nipotino”.





