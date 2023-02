Marco Mengoni: “Pesavo 106 chili. Sono andato in terapia”/ “Dismorfismo? La mia malattia non mi permette di…”

Marco Mengoni, i 106 chili, la terapia e il dismorfismo: cos’è la malattia

Marco Mengoni si racconta senza filtri in un’intervista rilasciata al Corriere. Il celebre cantante, in gara a Sanremo 2023, racconta i disagi vissuti da ragazzino, i dolori, il dismorfismo corporeo e la terapia intrapresa per ritrovare se stesso.

“Pesavo quei 106 chili, avevo i capelli lunghi che mi coprivano gli occhi quasi a non voler far individuare il mio stato d’animo.” ha raccontato il cantante, facendo riferimento alla sua adolescenza. “Più avanti ho fatto fatica a capire il confine fra bellezza oggettiva e soggettiva proprio per il dismorfismo, che è una patologia, e così ho iniziato a lavorare su me stesso. È stato difficile accettare che gli altri mi vedessero bello e anche nel mio percorso di analisi e terapia ci siamo incagliati su questo. Alla fine fa piacere sentirselo dire, però penso che la bellezza sia quel condimento in più in un piatto che deve essere già buono”, ha spiegato.

Marco Mengoni: “Ho perso delle persone…”

Ma cos’è il dismorfismo? “Il disturbo di dismorfismo corporeo è caratterizzato da preoccupazione per ≥ 1 difetto percepiti nell’aspetto fisico che non è evidente o sembra lieve ad altre persone. – spiega msdmanuals.com – La preoccupazione per l’aspetto deve causare sofferenza clinicamente significativa o compromissione nell’attività sociale, lavorativa, scolastica o in altri ambiti.”

Nel corso dell’intervista Mengoni ha parlato anche della perdita di affetti importanti che hanno avuto nella sua vita un impatto molto forte: “Ho perso delle persone e ho passato mesi a non guardare più i messaggi e le foto per non avere ricordi. Mi ha aiutato dedicare un giorno alla settimana a me stesso, ai miei pensieri e alla mia emotività. Lo faccio con una terapista. E poi mi dedico a respirazione, meditazione, mindfulness”, ha infine ammesso il cantante.

