Marco Morandi/ “Da bambino mi sentivo osservato, troppe aspettative da tutti…”

Marco Morandi, il figlio di Gianni si racconta a Da noi a ruota libera

Marco Morandi ha scritto un nuovo singolo dal titolo “Devi essere super”: “Basta immaginare, accanto a me c’è qualcuno di molto super e quindi… devi essere super. E’ quanto ho vissuto sin da bambino, c’è una aspettativa molto alta da parte di tutti ed anche dei genitori”, ha ammesso l’ospite di Francesca Fialdini oggi a Da noi a Ruota Libera. “Sin da bambino mi sono sempre sentito osservato”, ha ammesso. All’epoca i suoi genitori, Gianni Morandi e Laura Efrikian erano la coppia più seguita durante la sua giovinezza. “Da bambino mi sembrava strano che mi guardassero sempre”, ha ammesso oggi Marco, “poi crescendo ho capito e mi ci sono abituato col tempo ma un bambino che si sente troppo osservato tende a nascondersi”.

E questo rispecchia molto anche la sua vita: “Mi sono sempre un po’ nascosto”. Nonostante questo è però finito su un palcoscenico, scoprendo che è un modo per vincere la sua timidezza. Tuttavia respirare cinema e televisione sin da bambino è stato per lui anche un grande regalo. “A casa nostra sono passati veramente tutti”, ha ammesso.

Marco Morandi e il rapporto con il padre Gianni oggi

A proposito del rapporto con papà Gianni Morandi, il figlio Marco Morandi ha raccontato: “Ho lavorato con lui più di una volta ed ho imparato l’arte del mestiere sul palco. Penso che lui sia fiero di me, ultimamente poi me lo ha anche detto faccia a faccia ed è stato motivo di grande orgoglio mio”. E proprio Gianni ha voluto mandare un video messaggio al figlio durante la trasmissione della Fialdini, complimentandosi con lui e sottolineando tutta la sua bravura, soprattutto per aver portato in scena le canzoni di Mia Martini.

“E’ stata una sfida, un’idea venuta per caso durante il primo lockdown, la mia collega mi ha chiamato per chiedermi un consiglio per fare uno spettacolo su Mia Martini. Cercava una donna e alla fine le ho detto perché non le faccio io?”, ha raccontato il figlio di Gianni Morandi. Questa si è rivelata una scelta particolarmente vincente. Proprio di Mia Martini, Marco Morandi è particolarmente innamorato e dalla Fialdini.

