Marco Nerozzi, ex marito Delia Duran/ Presunta aggressione: “Alex Belli bugiardo!”

Marco Nerozzi si è difeso solo pochi mesi fa dalle accuse dell’ex moglie Delia Duran e dal suo attuale compagno Alex Belli. La coppia infatti ha puntato il dito contro l’ex marito di lei, per via di una presunta aggressione fisica, avvenuta quando i due si trovavano insieme. Per questo hanno scelto di denunciarlo ed è iniziato un processo a Ravenna che ha acceso i riflettori sull’intera vicenda. “Quell’uomo ha aperto la portiera della nostra auto, tentato di tirarmi fuori, e scaraventato a terra Delia, che nel frattempo era intervenuta. All’ospedale ci hanno dato qualche giorno di prognosi per degli ematomi e delle escoriazioni; Delia nel cadere ha battuto il coccige e si è slogata un polso”, ha dichiarato Belli. In collegamento a Live non è la d’Urso, dove Delia Duran e Alex Belli saranno di nuovo ospiti per la puntata di oggi, domenica 19 gennaio 2020, Nerozzi ha detto la sua negando tutto quello che sarebbe accaduto. “Alex Belli è un pezzo di bugia con le gambe. Qualsiasi cosa dica lui, è esattamente il contrario. Premetto che non ce l’ho con mia moglie, non ce l’avrò mai con lei perché l’ho amata per otto anni e non ho avuto mai un problema. Tutto quello che dice non sono altro che le parole ripetute dal suo stratega Alex Belli”, ha sottolineato. Tutto sarebbe iniziato durante la causa di separazione fra i due ex coniugi, che si sarebbe svolta in modo tranquillo. Sia all’interno dell’aula sia all’esterno. “Sono andato contro di lui, volevo dargli due schiaffi in faccia, questo lo ammetto”, aggiunge parlando di Belli. Quest’ultimo si sarebbe chiuso nell’auto e Nerozzi avrebbe cercato di tirarlo fuori, ma quando Delia è arrivata alle spalle dell’ex marito, lui si è fermato. “Mi sono completamente paralizzato e non ho fatto nessuna mossa, neanche quella di togliermela di dosso, sapevo che solo una mossa, col mio fisico, avrebbe potuto farle del male”, ha aggiunto. Clicca qui per guardare il video di Marco Nerozzi.

Marco Nerozzi, ex marito di Delia Duran

Marco Nerozzi sembra aver voltato pagina a distanza di pochi mesi dalle accuse di aggressione ai danni dell’ex moglie Delia Duran, mentre si trovava con il compagno Alex Belli. Il profilo social di Nerozzi infatti prevede diverse foto in cui l’uomo si mostra al fianco di belle donne oppure in palestra e con amici. A far pensare che non sia ancora tutto finito però sono due dettagli: nella biografia del suo profilo, Marco scrive “Cari amici, questo Instagram l’ho aperto per dimostrarvi che avevo avvertito da subito il signor Alex Belli . Attento hai preso il ‘marito sbagliato'”. Parole dure che si uniscono alla raccolta di Stories visibili al di sotto, in cui Nerozzi ha raccolto tutte quelle che ai suoi occhi sarebbero delle prove schiaccianti contro il rivale. O meglio dire il “mechato”, come lo definisce più volte nei suoi interventi online. “Le donne per lui sono solo una copertura e le usa portandole come dice ‘nel suo mondo’ e a tutte dice ‘vedo nei tuoi occhi la luce di una star e un’energia unica che si scioglie in un bicchiere’. Poi comincia la carriera e finisce come la moglie o come la Mila Suarez”, scrive prima di condividere testimonianze di donne che hanno puntato il dito contro Belli. Poi ricorda persino lo scontro avvenuto al Grande Fratello fra la Suarez e la Duran, oltre alla “verità su Alex Belli da parte della migliore amica di Mila Suarez, intervenuta in sua difesa perché schifata dalle balle e dalle cattiverie di Alex Belli, prima dalla d’Urso e poi da mia moglie dopo al GF. Sempre e solo spinta da lui, il genio della tv, il famoso attore di 12 anni fa, cacciato da Centovetrine casualmente non era molto affidabile”.

