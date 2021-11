Marco, Pablo, Enea Bocci: marito e figli Laura Chiatti/ Lui: “La chiamai per sbaglio”

Un amore al telefono. Così sarebbe iniziata la storia tra Marco Bocci e Laura Chiatti, con una chiamata partita per sbaglio dal telefono dell’attore. “In realtà è quello che ho sempre detto ma la chiamata è partita perché voleva partire”, ha ammesso Marco Bocci in una recente intervista rilasciata a Domenica In da Mara Venier. Poco prima di innamorarsi di Laura Chiatti, aveva avuto una breve storia d’amore con Emma Marrone, all’epoca fresca di successo e notorietà per Amici.

Con la sua attuale moglie, Laura Chiatti, invece il corteggiamento è cominciato ad una cena a cui entrambi erano invitati. “Abbiamo iniziato a scriverci dei messaggi. Ci siamo visti dopo quattro mesi, è stato un lungo corteggiamento telefonico”. Appena dodici mesi dopo, Marco Bocci e Laura Chiatti sono convolati a nozze.

Il passato sentimentale di Marco Bocci non rivela vere e proprie storie d’amore. Come ammesso dall’attore, oggi marito di Laura Chiatti, ha avuto solo “convivenze saltuarie”. “Non avevo mai preso la mia roba per andare a vivere con una persona. E poi succede che fai in una settimana quello che non hai mai fatto per nessuna”. Per l’attrice, che con Marco Bocci ha messo al mondo due splendidi figli di nome Pablo ed Enea, la loro storia è nata come “una follia”.

“Perché arriva un determinato momento di condividere la tua vita con una persona. Ti affidi a quella persona in quel momento, quindi è chiaramente anche un atto di fede. Speri che sia così per tutta la vita, ma è una speranza, non lo puoi sapere”. Dopo la nascita dei due bambini, la coppia ha deciso di trasferirsi in Umbria, a Perugia, una città a cui entrambi sono molto affezionati.



