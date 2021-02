Marco Predolin/ Dall’incontro con la moglie Laura Fini alle false voci sull’Aids

Non si può negare che Marco Predolin, nel corso della sua carriera televisiva, sia stato un personaggio che ha fatto discutere. Una delle pagine più delicate del suo percorso in Tv arriva però nel 1992, quando inizia a circolare la voce della sua positività all’Aids. Una maldicenza che causa una frenata brusca alla sua popolarità, in quegli anni, al culmine. “Qualcosa di strano, impalpabile ma incredibile: iniziarono di botto a non chiamarmi più, a non farmi più lavorare…”, ha raccontato Predolin un anno fa in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi. Per provare a tutti la falsità della voce sul suo conto, Predolin decise di fare il test: “Avevo fatto il test che accertava la mia sieronegatività”, e lo rese poi pubblico: “Andai da Costanzo a mostrarlo in tv e poi tenevo sempre quel foglietto in tasca, per placare gli increduli”.

Marco Predolin e la moglie Laura Fini, un grande amore

Abbiamo poi ritrovato Marco Predolin in tv solo qualche tempo fa, nella Casa del Grande Fratello Vip. La sua avventura si è però conclusa a causa di una squalifica. Oggi Predolin è innamoratissimo di sua moglie, Laura Fini. Proprio parlando della loro storia d’amore, ha raccontato: “Mi sono innamorato di Laura perché è una donna forte, concreta, come piace a me. Il nostro è un rapporto simbiotico, ora lavoriamo anche insieme nel mio ristorante”.



