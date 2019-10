Marco Rompietti e Ambra Radicioni/ Muri insormontabili tra loro? (Matrimonio a prima vista)

Marco Rompietti e Ambra Radicioni non hanno di certo avuto fortuna a Matrimonio a prima vista e la loro è fra le coppie che possiamo dare per scontato scoppieranno nel finale di questa sera. Il merito di Marco è di essersi messo in gioco fino alla fine, di aver dato ogni possibilità al loro rapporto. Cosa che invece non è mai riuscita a fare Ambra e uno dei tanti motivi che hanno spinto i due a decidere di lasciarsi. Forse persino per sempre! Sono fin troppe le differenze caratteriali che impediscono a Marco e Ambra di trovare una strada da percorrere insieme. Lei insicura, forse anche fin troppo spavalda in amore. Lui accondiscendente a metà, emozionato dell’avventura che sta vivendo. “Le mie lacrime sono diverse dalle tue“, ha detto lei dopo aver guardato l’album di nozze. Per Marco è evidente che Ambra non si sia commossa al ricordo del suo grande giorno, quanto al pensiero che il nonno l’abbia accompagnata fino all’altare. Nessuna attrazione fisica tra l’altro fra i due sposini, almeno per quanto riguarda Ambra. Durante il confronto pre-separazione, la ragazza infatti ha sottolineato di non aver detto nulla per tutto questo tempo solo per proteggere Marco e i suoi sentimenti.

Marco Rompietti e Ambra Radicioni: la colpa è di lei?

C’è ancora una possibilità che Marco Rompietti e Ambra Radicioni possano uscire da Matrimonio a prima vista mano nella mano. Ovvero che lei rifletta sulle ultime parole dette del marito, sul fatto che non ha mai dato una vera possibilità al loro rapporto. I tentativi di Marco di far decollare tutto sono svaniti nel vuoto e ora è tutto nelle mani di Ambra. Siamo sicuri che lui tornerebbe pure sui suoi passi, se solo la donna gli facesse intuire di aver cambiato idea sul loro futuro. Purtroppo in base alle immagini promo della puntata di oggi, non sembra che Marco e Ambra usciranno dal reality con la voglia di continuare a stare insieme. Anche Rompietti, dopo aver spremuto tutte le sue forze per la moglie, ha iniziato a dare segni evidenti di crollo. L’atteggiamento di Ambra lo ha stufato e anche per questo è difficile che riuscirà a tornare da lei senza riserve. I fan sui social del resto aspettano la loro frattura fin dalla prima settimana di gioco: nessuno ha mai pensato che Marco e Ambra fossero fatti per stare insieme.

Marco Rompietti e Ambra Radicioni: emozioni diverse

Marco Rompietti e Ambra Radicioni non hanno mai visto il loro percorso a Matrimonio a prima vista con gli stessi occhi. Sfogliare l’album di nozze sembrava poter essere uno dei momenti positivi per la coppia e il sorriso di lui ci ha svelato tutto il sostegno che ha voluto dare alla moglie, con le lacrime agli occhi nel vedere lo scatto con il nonno. “Mi ha catapultato in tutto quello che abbiamo vissuto in questo periodo“, dice subito travolto dalle emozioni. Ancora ad un passo dalle lacrime, la Radicioni ha dovuto ammettere di non provare le stesse cose del marito. “Io qui mi sono rivisto in tutto me stesso“, continua Marco pensando a come nella loro coppia ci siano dei muri insormontabili. Forse trattenendo un pianto che non voleva mostrare, Rompietti lascia la camera da letto per cambiare stanza. Ambra dimostra persino di non dare molto peso al gesto del marito, visto che la vediamo rimanere seduta sul pavimento, mentre arriccia e alliscia una ciocca di capelli. Clicca qui per guardare il video di Marco Rompietti e Ambra Radicioni.



