Marco Salvati: “Ciao Darwin 2023? Si fa!”/ “Ecco quando andrà in onda”, e sul rapporto con Paolo Bonolis…

Ciao Darwin torna nel 2023: l’annuncio di Marco Salvati

In una lunga intervista a Casa Pipol, Marco Salvati, noto autore televisivo, dà l’annuncio che molti aspettavano da tempo: Ciao Darwin sta per tornare. Il celebre show condotto da Paolo Bonolis che vede due ampie squadre appartenenti a due categorie diverse e opposte sfidarsi in sfide esilaranti farà il suo ritorno su Canale 5 quest’anno.

Sonia Bruganelli: "Io e Bonolis coppia aperta? Non scherziamo"/ "Mia figlia Silvia? Avrei voluto camminasse"

A confermarlo è proprio il celebre autore dello show che nell’intervista ha dichiarato: “Ciao Darwin? Mettiamo un punto a questa situazione: si fa! Ci sono delle riunioni in corso, siamo in rampa di lancio e l’ipotesi più accreditata è che lo vedremo nel primissimo autunno, quindi lo registriamo un po’ prima.”

Ciao Darwin, salta il programma di Paolo Bonolis?/ Indiscrezione sui motivi economici

Marco Salvati: “Ecco com’è Avanti un altro! dietro le quinte e Paolo Bonolis”

In attesa del ritorno di Ciao Darwin, prevista per autunno 2023, Marco Salvati si è espresso anche su un altro amatissimo show: Avanti un altro! L’autore televisivo ha risposto a chi gli chiede se l’atmosfera che si respira in studio sia la stessa dietro le quinte e quale sia invece il suo rapporto col conduttore: “Dietro le quinte c’è un clima autentico, goliardico di gente che con piacere la sera va poi a mangiare qualcosa insieme. Non c’è mai tensione.” ha spiegato. E ha poi concluso: “Poi lavorare con Paolo Bonolis è sempre una cosa piacevolissima, che non fa mai sentire le persone a disagio. C’è un clima genuinamente sincero”.

LEGGI ANCHE:

Sonia Bruganelli "Paolo Bonolis non può cacciarmi di casa"/ "Mi sono intestata tutto"

© RIPRODUZIONE RISERVATA