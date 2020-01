Marco Sarra/ Il pubblico si divide sul “Tarzan” de La Pupa e il Secchione

New entry della terza puntata de La Pupa e il Secchione e viceversa, Marco Sarra sta dividendo fin da subito l’opinione del pubblico. A giudicare dai commenti apparsi sul profilo Instagram ufficiale della trasmissione, il modello non ha convinto ancora gli spettatori del programma. ‘Non mi piace questo pupo’, e ancora ‘sembra Tarzan’, alcuni dei commenti che hanno accolto l’ingresso di Marco. Eppure Marco, 26 anni, è stato già eletto nel 2018 ‘il miglior modello del mondo’ ed ha partecipato ad altre trasmissioni come ‘Ciao Darwin 7’, ovviamente nella categoria dei belli. Ha una cura maniacale del suo corpo, eccessiva forse, soprattutto per quanto riguarda i capelli, vera mania. Guai a toccarglieli! Il pubblico vuole capire come si relazionerà alla secchiona per eccellenza, la sua partner Sandra. A giudicare dalla sua scheda ufficiale della trasmissione, dato che Marco sogna di fare l’attore e interpretare un supereroe, dovrebbe mettercela tutta.

Marco Sarra, La Pupa e il Secchione e viceversa: ancora dubbi sul ragazzo

Eppure Marco Sarra ancora non convince a La Pupa e il Secchione e viceversa, forse per i suoi trascorsi televisivi già abbondanti. È ovvio che chi partecipa a questi programmi lo fa per ottenere visibilità, ma il pubblico in fondo apprezza sempre la genuinità e la spontaneità, cosa che a Marco viene fatto notare, forse manca. Anche perché Marco afferma di volersi laureare, e infatti studia giurisprudenza. Cosa ne penserà la secchiona Sandra? I suoi 1.700 followers, sul profilo Instagram privato, per ora lo sostengono. Sarebbe interessante conoscere l’opinione del presentatore Paolo Ruffini. Nel video ufficiale in cui Ruffini presenta il ‘pupo’, infatti, si vede Marco elogiare il conduttore che rimane un po’ perplesso. ‘Sono molto felice che tu sia qui’, gli risponde subito pronto Ruffini, rimanendo però senza parole nel momento in cui il pupo non è in grado di nominare il titolo del programma in maniera corretta. Non è apparso molto credibile nemmeno quando Ruffini gli ha presentato la sua ‘maestra’ Maestri. ‘Una bella presenza’, ha commentato Marco squadrando Sandra dall’alto in basso, per poi aggiungere ‘e poi è bionda’. A giudicare dallo sguardo della secchiona la coppia potrebbe avere qualche difficoltà nell’affiatarsi al meglio per la prossima puntata.

