MARCO TARDELLI, COMPAGNO MYRTA MERLINO/ “All’inizio ci sono stati dei problemi, perché…”

Marco Tardelli e la storia d’amore con Myrta Merlino: “All’inizio ci sono stati dei problemi”

Marco Tardelli manda un video-messaggio alla sua compagna Myrta Merlino, durante l’intervista a Verissimo, dove ripercorre le tappe principali del loro amore. “Quando sei adulto hai le idee chiare, da giovane no. Inizialmente ci sono stati dei problemi, per quanto riguarda la convivenza, perché vivevamo da soli. I traslochi sono le cose peggiore per chi si ama. Myrta è una persona molto generosa, molto affettuosa con me è una persona presente. Come tutte le sfide, all’inizio è intimorita, ma io ci sono”, dice l’ex campione del mondo.

Da studio, Myrta Merlino sorride e in qualche modo dà ragione al suo Marco. “Il trasloco è stato una tragedia, ha ragione. Il matrimonio? Non è una necessità, però entrambi abbiamo voglia di dire quella frasetta, finché morti non ci separi. Io ho trovato casa in lui e lui in me. Arrivo a casa, lui mi abbraccia e io capisco che ci posso stare per sempre”, la bellissima risposta della conduttrice.

Marco Tardelli, così l’ex campione del mondo ha conquistato il cuore di Myrta Merlino

Forse non tutti sanno che il campione del mondo Marco Tardelli è anche il compagno della famosa giornalista e presentatrice Myrta Merlino. L’ex calciatore e la conduttrice, infatti, stanno insieme da quasi otto anni. Cinque volte campione d’Italia con la Juventus, campione del mondo con la nazionale italiana dell’82, Marco Tardelli rappresenta indiscutibilmente uno dei simboli del nostro calcio. Dopo aver detto addio al calcio giocato, ha iniziato la sua carriera da allenatore, guidando tra le altre l’Italia Under 23, l’Under 21, l’Inter, il Bari e l’Arezzo.

Nel 2006 è entrato a far parte del consiglio di amministrazione della Juventus, ma si è dimesso dopo un anno. Diventato opinionista sportivo, dal 2023 conduce su Rai3 il programma L’avversario – L’altra faccia del campione, dove intervista i grandi campioni del mondo dello sport. Per quanto riguarda la storia d’amore con Myrta Merlino tutto sembra procedere a gonfie vele, dopo oltre sette anni l’uno al fianco dell’altro.

Myrta Merlino, con Marco Tardelli al suo fianco è tornata a credere nell’amore

“Lui è l’amore della maturità, l’amore in cui vogliamo tutti e due il bene dell’altro e che mi ha permesso di credere ancora in qualcosa di speciale”, ha raccontato la giornalista in un’intervista rilasciata al noto magazine Chi. All’orizzonte non ci sarebbe alcun matrimonio, entrambi non sembrano avvertirne il bisogno, pur essendo innamoratissimi e molto legati. In passato la conduttrice era stata sentimentalmente legata a Domenico Tucci, uomo dal quale ha avuto i primi figli, i gemelli Pietro e Giulio, oggi ventisettenni.

Con l’ex compagno, la Merlino avrebbe vissuto momenti difficilissimi, prima durante e dopo il suo incidente. “Mimì entrò in coma dopo un brutto incidente. Ho partorito da sola e sola sono rimasta durante la sua convalescenza difficilissima. Detestava il pianto dei bambini, aveva reazioni incontrollate. Ho scelto di salvare la vita a me stessa e ai miei figli. Ho lasciato Napoli e sono partita per Roma, biasimata da tutti”.











