Marco Verratti si sposa con Jessica Aidi/ Domani il matrimonio: Insigne e Immobili presenti

Fiori d’arancio per Marco Verratti e Jessica Aidi: proprio domani a Parigi, per la precisione presso il municipio di Neully, a nord della capitale francese, è atteso il matrimonio della giovane e bella coppia, che dunque corona il proprio sogno, dopo due anni di amore e una romanticissima proposta occorsa sette mesi fa nel deserto marocchino. Prendendo esempio dal collega di nazionale Bernardeschi (che proprio ieri ha detto il suo sì alla compagna Veronica Ciardi) anche il giocatore del Paris Saint Germain compirà dunque il fatidico passo, per la seconda volta, con la fianco la bella modella Jessica Aidi, per cui ha perso la testa circa due anni fa. Ricordiamo infatti che Verratti ha già alle spalle il matrimonio con Laura Zannara, da cui pure ha avuto due figli Tommaso e Andrea, che pure domani saranno presenti alla cerimonia.

MARCO VERRATTI E JESSICA AIDI SI SPOSANO: TRE GIORNI DI FESTA A PARIGI

Se dunque è solo domani il matrimonio tra Marco Verratti e Jessica Aidi, pure la festa per celebrare i due prossimi sposi è cominciata già oggi. Secondo quanto si legge oggi su gazzetta.it, pare infatti che già ieri il giocatore del Psg abbia festeggiato il suo addio al celibato con parecchi amici al ristorante preferito di Parigi, Giusè Trattoria (di cui è pure co proprietario). Stasera pure è prevista una cena di gala all’Hotel Crillon di Parigi con annessi fuochi d’artificio (ricordiamo che oggi è festa nazionale francese), mentre domani, dopo il matrimonio in comune, sarà ancora gran festa per celebrare la fresca unione. Da aggiungere che a questa tre giorni di celebrazioni per le felici nozze sono stati tanti gli ospiti invitati: nell’elenco ecco che spiccano poi i nomi di amici storici di Verratti come Immobile e Insigne, storici compagni ai tempi del Pescara, ma anche Javier Pastore e il Pocho Lavezza, oltre che naturalmente le rispettive famiglie.

