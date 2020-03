Marco Verratti, video scherzo Le Iene/ Il calciatore ha paura dei ratti e…

E’ Marco Verratti la vittima dello scherzo de Le Iene: il centrocampista del Paris Saint Germain dovrà fare i conti con il tranello orchestrato da Corti e Onnis. Nella puntata in onda questa sera, giovedì 5 marzo 2020, il programma di Italia 1 manderà in onda il servizio con protagonista il top player della Nazionale italiana: come spiegano Le Iene, il 28enne non ha paura di nulla, tranne che dei topi. E cosa hanno deciso Corti e Onnis? Di riempirgli la casa di «piccoli e innocenti (non per lui) ratti». Con la complicità della fidanzata, la modella Jessica Aidi, Le Iene gli hanno fatto credere che un derattizzatore sarebbe andato nella sua abitazione per eseguire una disinfestazione. Purtroppo, però, il lavoro non è stato eseguito proprio alla perfezione…

MARCO VERRATTI, VIDEO SCHERZO LE IENE

Le Iene hanno pubblicato un’anticipazione sul loro sito (clicca qui per vedere il video) e la reazione di Marco Verratti non sembra essere stata delle migliori: il centrocampista del Paris Saint Germain e della Nazionale italiana sembrerebbe parecchio agitato alla vista dei topolini. Tra urla e corse per l’abitazione, ne vedremo sicuramente delle belle. Ricordiamo che il 28enne di Pescara è ormai un punto di riferimento della compagine francese: dall’estate del 2012 è un asse portante del club di proprietà Nasser Al-Khelaifi ed ha collezionato numerosi record nell’arco della sua carriera, nonché trofei. Uno dei riconoscimenti personali più importanti è sicuramente quello di essere il quarto calciatore nella storia ad aver ricevuto la prima convocazione in Nazionale senza aver esordito in Serie A.

STASERA A #LeIene: LO SCHERZO A VERRATTI@Stefano_Corti85 e @onnis4president hanno riempito la casa del centrocampista Marco Verratti di topi… la sua più grande fobia. Come avrà reagito? Per scoprirlo sintonizzatevi stasera alle 21.20 su Italia 1! 👉 https://t.co/PnnmJQzi6u pic.twitter.com/jhGgYuSFyw — Le Iene (@redazioneiene) March 5, 2020





