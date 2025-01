VIDEO SORRENTO POTENZA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Alfredo Viviani il Potenza si aggiudica una buona vittoria in trasferta per 2 a 0 contro il Sorrento. La sfida viene praticamente decisa in avvio di primo tempo quando Felippe ruba il pallone alla compagine avversaria e già verso il 5′ realizza il gol che vale il vantaggio per i Lucani.

Questi sfiorano inoltre il possibile raddoppio immediato con uno spunto mal calcolato all’11’ dal capitano Caturano, il quale non ha maggior fortuna poi al 17′. L’eventuale rete del pareggio dei costieri viene quindi annullata alla mezz’ora a causa della posizione di fuorigioco ravvisata nei confronti di Polidori e neanche Bolsius aggiusta la mira al 33′ su calcio piazzato. Ancora Caturano spreca infine una chance al 34′.

Nel secondo tempo i rossoblu ricominciano in maniera analoga a come avevano iniziato il match ed il loro atteggiamento regala loro la rete del pareggio definitivo al 52′ quando il solito Caturano trasforma dal dischetto il calcio di rigore assegnato per il fallo commesso da Panico su Rosafio, che non riesce a farsi perdonare al 55′ dopo che i suoi avevano rischiato di nuovo al 52′ su Schimmenti, intercettato da Del Sorbo. Nel finale i Leoni mancano il tris con Rosafio al 61′ e con Castorani, di testa, al 69′. I rossoneri gettano via pure un’opportunità con Musso al 77′.

