Marcos Alonso all’Inter?/ Calciomercato news, lo spagnolo resta in corsa a sinistra

Nelle ultime ore sembra crescere sempre di più la possibilità di vedere Marcos Alonso all’Inter da qui alla fine del calciomercato estivo. Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport infatti, lo spagnolo non avrebbe ricevuto garanzie dal Chelsea riguardo al suo impiego in maniera continuativa nella prossima stagione e preferirebbe dunque provare una nuova avventura altrove. Inizialmente sembrava che Alonso potesse essere scambiato con Hakimi prima che il marocchino decidesse di trasferirsi al Paris Saint-Germain ed i contatti tra le parti sono diminuiti a partire da quel momento. Tuttavia la voglia di trovare spazio da titolare potrebbero aiutare l’Inter ad aprire facilmente i discorsi con il Chelsea, club che lo valuta in ogni caso non meno di 15/20 milioni di euro. Il ritorno alla base di Federico Dimarco, tenuto in grande considerazione da mister Inzaghi, potrebbe non essere sufficiente per affrontare la nuova annata calcistica.

Le chances di vedere Marcos Alonso all’Inter potrebber dunque aumentare in questi giorni. Nella passata stagione culminata con la vittoria della Champions League Marcos Alonso è riuscito a collezionare 17 presenze complessive tra campionato e coppe firmando anche due reti con la maglia del Chelsea.

