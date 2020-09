Marcos Alonso all’Inter?/ Calciomercato: sfida alla Juventus per lo spagnolo

Potrebbe essere giunta al capolinea l’esperienza al Chelsea di Marcos Alonso. L’esterno spagnolo ha avuto un’accesa lite con il tecnico Frank Lampard nell’intervallo della sfida contro il West Bromwich Albion e il clima è rovente, basti pensare che ieri l’ex Fiorentina non è stato portato neanche in panchina per la sfida contro il Tottenham. Il The Times spiega che il rapporto tra i due è ormai compromesso, considerando anche le alternative a disposizione del tecnico Blues: oltre a Emerson Palmieri, in estate è arrivato Ben Chilwell dal Leicester City per svariate decine di milioni di euro. E non mancano di certi i club sulle tracce del 30enne: l’Inter di Antonio Conte è in prima fila, con la Juventus attenta a monitorare la situazione…

MARCOS ALONSO-INTER, C’É DA BATTERE LA JUVENTUS

Già seguito nelle scorse sessioni di mercato, Marcos Alonso è un pupillo di Antonio Conte, che vorrebbe affidargli la corsia mancina della sua Inter. Al momento su quella fascia c’è il solo Perisic – Young probabilmente verrà dirottato a destra – considerando che Dalbert è in uscita e che Asamoah non rientra più nel progetto. Al momento non sono state rese note le cifre richieste dal Chelsea per lo spagnolo, ma il Biscione è pronto a lanciare l’assalto. Come già evidenziato, attenzione anche alla Juventus: a sinistra c’è il solo Alex Sandro a dare garanzie ad Andrea Pirlo – Frabotta è giovane ed ha potenziale, ma una squadra che punta alla Champions ha bisogno di altro – e anche i bianconeri seguono da tempo Marcos Alonso. Attesi aggiornamenti…



