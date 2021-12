Mare fuori 2/ Anticipazioni puntata 1 dicembre: Massimo torna all’IPM per Carmine

Mare fuori 2, anticipazioni terza puntata

Questa sera, mercoledì 1 dicembre, alle 21.20 va in onda il terzo appuntamento con “Mare fuori 2”, la serie ambientata nell’Istituto di Pena Minorile di Napoli. Questa sera verranno trasmessi due nuovi episodi – il quinto e il sesto – dei dodici previsti e suddivisi in sei prime serate. Dopo la collaborazione nella prima stagione, il cantautore napoletano Raiz (al secolo Gennaro Della Volpe) ha composto per la serie il brano “Amore che fa male”. Il musicista Matteo Paolillo ha scritto “Sangue Nero” con le voci di due giovani attori e protagonisti della serie: Cardiotrap (Domenico Cuomo) e Gemma (Serena Codato).

“In tante culture la musica è in rapporto con la spiritualità. Maneggiare le note è avere la fortuna di manovrare una bacchetta magica ma bisogna essere cauti, rispettosi. Mare Fuori è nata in questo modo, con l’idea di trovare un linguaggio dell’anima per storie crude, tossiche, salvifiche e di speranza”, ha spiegato Stefano Lentini, autore della colonna sonora.

Mare fuori 2, trama episodi “Il passato che ritorna” e “La mamma è sempre la mamma”

Ecco le anticipazioni della terza puntata di “Mare fuori 2”. Nell’episodio “Il passato che ritorno” si scopre che Beppe ha avuto una relazione con una ragazza di colore, Latifah. La presenza di Kubra all’IPM lo riporta a quei giorni. Naditza si sente respinta da Filippo, che ha rifiutato il trasferimento a Milano, mentre il padre di Cardiotrap ha organizzato il primo concerto del figlio. Massimo torna all’IPM e riprende il suo posto di comandante: il poliziotto vuole stare vicino a Carmine e scoprire chi ha ucciso Nina. Secondo Pino i killer potrebbero aver seguito Filippo per scoprire dove fosse Carmine.

Nel secondo episodio “La mamma è sempre la mamma” Paola ottiene l’affidamento della piccola Futura, figlia di Carmine e Nina. Edo e i suoi scoprono che Sasà è dentro per stupro e non gli danno pace, nonostante il ragazzo si professi innocente. Per proteggere il figlio, Luisa circuisce Lino. Kubra finisce in isolamento. Naditza a Milano riceve una visita molto sgradita. Massimo continua a indagare sulla morte di Nina.



