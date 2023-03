Mare fuori 3/ Anticipazioni puntata 15 marzo: Carmela preoccupata per Edoardo

Mare fuori 3, in prima serata su Rai 3

Questa sera, mercoledì 15 marzo, alle 21.20 su Rai 2 va in onda il penultimo appuntamento con la terza stagione di Mare fuori 3. I fan della fortunata fiction possono dormire sonni tranquilli, perché la serie è già stata rinnovata per la quarta stagione: “A brevissimo iniziano le riprese della quarta stagione di Mare Fuori. Non manca tantissimo. Io personalmente ancora non ho le sceneggiature, però a maggio iniziamo le riprese della quarta stagione”, ha annunciato l’attrice Ludovica Coscione, che nella serie interpreta Teresa, su TikTok.

Settimana prossima, quindi, andrà in onda il finale di stagione di Mare fuori 3 che segnerà l’uscita di scena di altri personaggi, dopo l’addio nelle scorse puntate della direttrice Paola Vinci, interpretata da Carolina Crescentini, che viene trasferita ad Ancona lasciando i ragazzi dell’Istituto Penale Minorile.

Mare Fuori 3, anticipazioni episodi 9 e 10

Il primo episodio di Mare fuori 3 in onda questa sera, mercoledì 15 marzo, si intitola “Le fasi dell’amore”. Filippo è tornato nell’IPM ma la nuova direttrice, Sofia, sembra volerlo trasferire a Milano. Nonostante la gelosia, Pino prova a riappacificarsi con Kubra grazie a Carmine; Carmela è sempre più preoccupata per la scomparsa di Edoardo, che si è rifugiato da Liz per per sfuggire agli uomini di don Salvatore. Massimo inizia a intuire cosa sia successo al ragazzo. Nel secondo episodio di Mare fuori 3 dal titolo “Le regole dell’amicizia” Milos si scontra con Micciarella e Dobermann per via della misteriosa lettera, ma Cucciolo riesce a evitare il peggio. Mentre Pino aiuta Kubra a scoprire la verità sul passato di sua madre, Giulia prova a sfruttare la sua grande occasione: grazie a Giulia si reca in uno studio di registrazione. Don Salvatore chiede ad Alfredo di aiutarlo a trovare Edoardo.

