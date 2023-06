Mare fuori 4, Ciro Ricci torna nella trama?/ Lo spoiler di Giacomo Giorgio

Giacomo Giorgio rompe il silenzio su Mare fuori 4: il ritorno tv di Ciro Ricci é confermato?

Ciro Ricci é la preannunciata re-entry nella trama della fiction Rai del momento, per Mare fuori 4, e ad annunciarlo é Giacomo Giorgio! L’occasione che l’attore tra i più amati interpreti di Mare fuori ha, di replicare al quesito degli appassionati della fiction di Napoli, che si chiedono se sia destinato a riapparire nella fiction e nel ruolo di Ciro Ricci, é un intervento da lui concesso nella apparizione all’undicesima edizione del Festival internazionale del Fumetto, del Gioco e della Cultura Pop, “Etna Comics”. In occasione dell’evento tenuto in quel di Catania, Giacomo Giorgio fornisce la verità a margine della recente anticipazione, che riaccendeva la speranza dei fan di un ritorno di Ciro Ricci nelle trame dell’istituto penitenziario minorile immaginario ambientato a Napoli.

Maria Grazia Cucinotta: "Con Giulio Violati abbiamo imparato dagli sbagli"/ "Giulia frutto del nostro amore"

“La cosa che vi posso dire è che nella quarta stagione ovviamente ci sarà pure Ciro“, dichiarava, a fronte delle immagini di una scena del finale di Mare fuori 3 (l’ultima stagione di Mare fuori), trapelata nel web. Da qui, quindi, nasceva la speranza dei fan di rivedere l’attore in azione nelle trame amatissime, che intanto trova parziale appagamento nel nuovo intervento di Giacomo Giorgio.

Laura Forgia: "Da piccola volevo fare il medico"/ "Gli inizi nel mondo della moda? I miei non erano felici"

Giacomo Giorgio lancia lo spoiler TV di Mare fuori 4 e…

“Ciro è una colonna, quindi è chiaro che lo vedrete sempre e ci sarà ancora nella quarta stagione, ma in forma diversa”, fa sapere nel nuovo intervento-spoiler, l’attore-.Ci sarà sotto forma di ricordo”. Inequivocabilmente Giacomo Giorgio conferma il ruolo di Ciro Ricci come defunto, tra i personaggi interpretati nella fiction Rai di Napoli, che alla prima stagione debuttava su Netflix, per poi essere confermata per ben 3 sequel. Dopo aver annunciato l’inizio delle riprese del suo nuovo ruolo tv, che lo vede protagonista nel cast degli attori di Doc-nelle tue mani, quindi, Giacomo Giorgio anticiperebbe il ritorno tv di Ciro Ricci in Mare fuori 4 (il progetto tv-Rai in arrivo), come flashback.

LEGGI ANCHE:

Can Yaman: "Quando avevo una storia, l'avete rovinata.."/ Lo sfogo al ricordo di Diletta Leotta

© RIPRODUZIONE RISERVATA