Mare Fuori 4: Ivan Silvestrini “annuncia” la sceneggiatura/ Fan in cerca di spoiler

Mare Fuori 4, il regista Ivan Silvestrini è già al lavoro in vista della quarta stagione

Il seguito di Mare Fuori non conosce limiti e l’hype generato dalla terza stagione ha già posto la luce dei riflettori su retroscena e spoiler in vista della prossima. A svelare nuovi aneddoti in merito a Mare Fuori 4 è stato direttamente il regista Ivan Silvestrini che dal suo profilo Instagram ha lanciato una vera e propria “bomba” per i fan della serie TV. Nello specifico, ha scelto di mostrare il contenuto della prima pagina della sceneggiatura mandando letteralmente in delirio i fan più affiatati.

Le riprese di Mare Fuori 4 – con al centro le dinamiche del carcere minorile di Napoli – avranno luogo nella città partenopea e nel mese di maggio, con programmazione e messa in onda previste per il prossimo 2024. Il contenuto social offerto da Ivan Silvestrini non aggiunge però particolari spoiler in merito, ma è bastato poco per colpire i fan della serie TV che non vedono l’ora di seguire il prosieguo della storia e gli eventuali colpi di scena rispetto a quanto già visto nella terza stagione.

Mare Fuori 4, dalle riprese previste per maggio alle incognite da sciogliere sul cast

Il post su Instagram di Ivan Silvestrini – regista di Mare Fuori – mette in risalto la scritta “Mare Fuori 4”, con una didascalia eloquente: “Il sabato è per leggere”. Un segnale chiaro e inequivocabile e che rimanda ai lavori già in corso per quella che sarà la quarta stagione della serie TV ambientata a Napoli e dedicata alle vite difficili e tortuose dei giovani nel carcere minorile partenopeo. Sotto la foto postata dal regista i commenti sono arrivati a valanghe e non sono mancate le richieste in merito a maggiori dettagli per Mare Fuori 4 che, ufficialmente, partirà il prossimo mese di maggio con le riprese.

Solo qualche giorno fa erano arrivati altri spoiler importanti in merito a Mare Fuori, con riferimento addirittura alle stagioni a seguire. Nello specifico, si era parlato di come il successo e grande seguito guadagnato dalla serie TV abbiano già alimentato progetti e valutazioni che vanno oltre la prossima quarta stagione e che arriverebbero addirittura alla sesta. Il tema più caldo attualmente risulta essere quello del cast; i fan più accaniti non vedono infatti l’ora di scoprire in via ufficiale quali saranno le conferme per la quarta stagione di Mare Fuori e chi, purtroppo, dovrà abbandonare la scena.











