Mare Fuori 4, quando va in onda?/ Streaming e novità sulla trama: Rosa avrebbe sparato…

Mare Fuori 4, dal 1 febbraio su RaiPlay i nuovi episodi in esclusiva

In un contesto televisivo e non solo dove spesso si concede particolare credito a firme internazionali, spicca la parabola vincente di Mare Fuori: serie tv italiana prossima a tornare per la gioia degli appassionati con una imperdibile quarta stagione. Ma quando e dove potremo scoprire il prosieguo della trama laddove l’avevamo lasciata nel precedente capitolo?

Mare Fuori 4 farà il suo esordio – come riporta Isa e Chia – il prossimo 1 febbraio in streaming sulla piattaforma RaiPlay; gli episodi del nuovo capitolo saranno dunque disponibili in anteprima tra poco meno di un mese. Successivamente, ovvero a partire dal 14 febbraio 2024, gli episodi saranno trasmessi con cadenza periodica su Rai Due. Chiaramente ciò che vedremo sarà il prosieguo della trama bruscamente interrotta sul finire della terza stagione.

Mare Fuori 4, dove eravamo rimasti: le anticipazioni sulla quarta stagione

Come anticipato, il prossimo febbraio sancirà il ritorno di Mare Fuori con la quarta stagione e l’hype è alle stelle già da diverse settimane. Milioni sono gli appassionati che non vedono l’ora di scoprire l’esito degli ultimi accadimenti da fiato sospeso. Vediamo dunque dove eravamo rimasti e cosa sappiamo su quanto potrebbe accadere agli albori del quarto capitolo della serie tv italiana.

La terza stagione di Mare Fuori si era interrotta con la scoperta della storia d’amore tra Carmine e Rosa, lasciandoci con il dubbio della possibile reazione di Don Salvatore e Donna Wanda. Stando alle anticipazioni citate dal portale Isa e Chia che si riferisce alla proiezioni in anteprima dei primi due episodi – lo scorso 28 ottobre al Festival del Cinema di Roma – pare che sia partito un colpo di pistola ad opera di Rosa che, tentando di salvare la vita a Carmine, avrebbe invece colpito Don Salvatore.

