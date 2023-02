Mare Fuori, Alessandro Orrei: “Fin da piccolo mio padre…”/ “Vorrei conoscere Favino…”

Alessandro Orrei, verso il successo con Mare Fuori: “Sapevo che l’arte sarebbe stata il centro della mia vita…”

Il successo di Mare Fuori è sotto gli occhi di tutti, e con la terza stagione ufficialmente partita sulla Rai l’hype intorno al cast della serie tv ambientata a Napoli è cresciuto a dismisura. In esclusiva per il settimanale Chi, ha scelto di raccontarsi Alessandro Orrei; protagonista nella serie con nei panni di Mimmo: “In un primo momento non ero stato contattato per interpretare Mimmo ma un altro personaggio. Sentivo a pelle che non era quello giusto e così dissi al mio agente che non me la sentivo. Pensai che non mi avrebbero più richiamato, e invece… Quando è arrivato il copione ho subito detto si”.

Inizia così la storia di Alessandro Orrei nei panni di Mimmo in Mare Fuori, a partire dalla seconda stagione. Con la terza il suo ruolo è diventato centrale e il suo sogno di farsi largo nel mondo del cinema sembra prendere forma: “Sono nato a Benevento e fin da piccolo avevo chiaro che l’arte sarebbe stata al centro della mia vita. In famiglia non ho trovato incoraggiamento, in particolare non l’ho trovato da parte di mio padre; per fortuna c’è stato chi mi ha aiutato a sopravvivere dentro la mia bolla, mio nonno Antonio”. Nonostante le difficoltà nel contesto familiare, Alessandro Orrei racconta di come sia riuscito a dare sfogo alla sua vena artistica, prima con la pittura e poi con la recitazione.

“Dopo il liceo mi sono trasferito a Roma per iscrivermi a una scuola di recitazione: l’accademia di Alessandro Prete. Non ho mai smesso di studiare, studio tutt’ora”. La svolta per la carriera di attore per Alessandro Orrei coincide dunque con il trasferimento a Roma. Dalla capitale arrivano i primi contatti e occasioni importanti: “Volevo assolutamente parlare con Alessandro Gassmann; poco dopo essere riuscito ad ottenere un appuntamento con lui ero già sul set di Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso. Poi arriva Mare Fuori e la mia vita viene stravolta. “La somiglianza con Leonardo DiCaprio? E’ un grandissimo complimento, ma con Mimmo ho dovuto giocare di sottrazione: altrimenti non mi avrebbero mai scelto.

Verso il finire dell’intervista rilasciata per il settimanale Chi, Alessandro Orrei entra poi nel merito del suo personaggio, senza nascondere le ambizioni per il prossimo futuro. “Quando ho letto il copione ho detto: Mimmo, sono io. Un ragazzo senza famiglia che si arrangia vendendo cover di telefonini. E’ un personaggio che si misura con diverse sfaccettature, è recitazione pura e introspezione totale“. Con il suo ruolo in Mare Fuori, ha fatto breccia non solo nei giovani telespettatori: “Ho ricevuto una lettera dall’educatore di un riformatorio che segue ragazzi che hanno storie simili a quella di mimmo”. Infine, Alessandro Orrei svela un particolare desiderio: “Vedo i miei sogni, vedo la mia ambizione e osservo i sacrifici che ho fatto: spero di conoscere Pierfrancesco Favino“.











