Mare Fuori 4/ Anticipazioni: Ciro torna e Rosa Ricci muore? Tutta la verità

Mare Fuori 4, anticipazioni: Ciro torna?

Raidue continua a trasmettere le puntate della terza stagione di Mare Fuori, ma sul web, i fan della serie continuano a chiedersi cosa accadrà nel finale di stagione e, soprattutto, se gli spoiler sul presunto ritorno di Ciro siano veri. Il personaggio interpretato dall’attore Giacomo Di Giorgio è morto alla fine della prima stagione, ma continua ad essere presente nella narrazione attraverso visioni e flashback che hanno aperto anche la terza stagione con la scena in cui Ciro e Carmine accompagnano Rosa Ricci. A scatenare i rumors sul presunto ritorno di Ciro è una foto in cui il personaggio di Mare Fuori è ritratto in un contesto inedito con una pistola tra le mani.

Una foto che ha scatenato varie ipotesi come un eventuale ritorno di Ciro sul finale della terza stagione. Qualcuno ha pensato che potesse essere il finale pensato per i telespettatori di Raidue e, di conseguenza, diverso da quello trasmesso su Raiplay, ma Davide Maggio lo esclude perchè far tornare un personaggio morto toglierebbe alla serie quella credibilità che si è guadagnata con le prime stagioni.

Mare Fuori 4: quale sarà il destino di Rosa Ricci?

C’è tanta curiosità anche intorno al personaggio di Rosa Ricci che, nel finale della terza stagione di Mare fuori, sarà coinvolta in una sparatoria con il padre e Carmine. Rosa, dunque, perderà la vita durante tale sparatoria? A svelare la verità è sempre Davide Maggio il quale riporta alcuni spoiler secondo i quali Rosa si salverà e non perderà la vita durante la sparatoria.

Non sarà, tuttavia, l’unica a salvarsi. Riuscirà a sopravvivere, infatti, anche Don Salvatore Ricci che, pur ferito, non perderà la vita. Il colpo di pistola che riceverà, infatti, non risulterà fatale come, invece, qualcuno aveva immaginato.

