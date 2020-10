Mare Fuori/ Anticipazioni puntata 28 ottobre: Ciro, Carmine e Filippo allo scontro

MARE FUORI, ANTICIPAZIONI PENULTIMA PUNTATA OGGI, 28 OTTOBRE

Mare Fuori torna in onda questa sera con la penultima puntata di questa prima stagione. L’appuntamento è con due nuovi episodi in cui cercheremo di capire se davvero Carmine potrà lasciarsi tutto alle spalle scappando via per sempre con l’aiuto dell’amico Filippo che, invece, rimarrà indietro a coprirgli le spalle. A quanto pare, però, le cose non andranno come previsto e proprio negli episodi in onda oggi, 28 ottobre, su Rai2, lo riveleranno al grande pubblico che si piazzerà davanti allo schermo ad un passo dal gran finale. ‘Fai la cosa giusta’ e ‘Morire per vivere’ sono gli episodi in onda oggi in cui Massimo e Paola si lanciano alla disperata ricerca di Carmine e alla fine arrivano proprio al porto dove lo trovano dopo un rocambolesco inseguimento. Proprio in quel momento il giovane aveva rifiutato di uccidere Massimo per raggiungere Nina e scappare finalmente a bordo come clandestini all’estero ma tutto si concluderà con l’arrivo di Paola. Intanto, in carcere, Ciro capisce di essere stato raggiorato e che Filippo ha mentito a differenza di Pino e così decide di avere la sua vendetta. Per proteggerlo, Naditza prova un gesto estremo che potrebbe metterli nei guai ma che potrebbe fermare Ciro. Fino a dove si spingeranno i due giovani?

CIRO, CARMINE E FILIPPO ALLO SCONTRO IN MARE FUORI

Nel secondo episodio di Mare Fuori in onda oggi, Carmine viene riportato indietro da Paola e Massimo che lo mandano in isolamento proprio dove si trova già Filippo. I due sanno che rischiano grosso e così il giovane boss spinge l’amico a parlare e raccontare la verità per salvarsi ma riceve un no come risposta perché sarà la loro unione a fare la forza. Ciro riesce ad occupare la mensa dell’Istituto provando il suo piano per arrivare a Filippo e Carmine e ottenere la sua rivincita ma le cose peggiorano quando Massimo capisce tutto e sposta i due ragazzi nel laboratorio di ceramica, e il boss prende in ostaggio Paola minacciandola di ucciderla. La resa dei conti a quel punto è davvero dietro l’angolo. Massimo rivelerà dove si trovano i due giovani per salvare la direttrice o terrà il segreto per evitare il peggio? Il finale di questi due episodi aprirà la strada verso l’ultimo appuntamento di mercoledì prossimo. Cosa ne sarà dei giovani protagonisti della serie con Carolina Crescentini e chi salverà la nostra Paola? Queste domande troveranno risposta solo questa sera.



