Mare fuori, il musical: ex Amici promosso ai provini/ Lo spoiler sul cast

“Mare fuori- il musical” ai nastri di partenza: nel cast ufficiale, anche un ex volto di Amici di Maria De Filippi

Mare fuori- il musical si prepara per il grande debutto a teatro, vantando nel cast ufficiale la stretta collaborazione di Marcello Sacchetta, ex volto storico di Amici di Maria De Filippi. Ad un mese dall’annuncio dei casting aperti per le selezioni del cast ufficiale in capo al musical ispirato alla fiction Mare fuori, in onda su Netflix, poi passata in chiaro tv su RaiUno e in streaming online su Raiplay, giunge online la notizia della squad di Mare fuori il musical. E non solo. Oltre all’ufficializzazione dei primi nomi ingaggiati nel cast, in rete sono ora rese note anche le prime date della presentazione teatrale dell’opera ispirata alla fiction made in Napoli di successo, Mare fuori – il musical.

In attesa della messa in onda del sequel della fiction -Mare fuori 4- nel cast di Mare fuori, il musical annovera tra gli ingaggi i ruoli ormai storici già interpretati nella serie con gli attori originali Rosa Ricci (Maria Esposito), Dobermann (Enrico Tijani), Totò (Antonio Orefice), Micciarella (Giuseppe Pirozzi) e Milos (Antonio D’Aquino). E non solo. Nel ruolo delle guardie nell’istituto penitenziario minorile immaginario, invece, ritroviamo il personaggio di Nunzia, interpretato anche a teatro da Carmen Pommella.

La “new entry” nel cast di Mare fuori-il musical- rispetto alla trama della fiction originale che al sequel Mare fuori 3 é andata in onda sulle reti TV Rai e in streaming su Raiplay, habemus il cantautore Andrea Sannino. Il popolare volto neomelodico del pezzo cult “Abbracciame” é ingaggiato nel ruolo di un educatore dell’istituto in cui si trovano i ragazzi. E lo stesso ruolo, a differenza della serie tv originale, assume nel musical una maggiore rilevanza.

Alla scrittura dello spettacolo vi sono Maurizio Careddu e Cristiana Farina, già sceneggiatori della serie tv, con la regia del regista teatrale di Alessandro Siani e l’ex ballerino professionista Marcello Sacchetta, promosso ai casting come coreografo e direttore creativo, per Mare fuori – il musical.

Anticipato il calendario delle date di Mare fuori- il musical

Per ciò che concerne le date ufficiali di presentazione dell’opera teatrale, il debutto di Mare Fuori-Il musical é previsto per il 14 dicembre 2023 al Teatro Augusteo di Napoli. Dal 20 gennaio 2024 lo spettacolo poi verrà presentato a Ragusa, al Teatro Duemila; dal 1° febbraio Mare fuori – la presentazione del musical é prevista al Teatro Alfieri di Torino; dal 14 febbraio al Teatro Arcimboldi di Milano; dal 23 febbraio a Bari, al Teatro Team; dal 1° marzo al Teatro Brancaccio di Roma e dal 15 marzo al Teatro Europa di Bologna. E, intanto, sono aperte le vendite dei biglietti, su TicketOne.

Nel frattempo, intanto, l’altro ex Amici, LDA, fa rumore nel web con un importante annuncio social…











