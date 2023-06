Mare fuori: Marcello Sacchetta confermato nel cast del musical/ Il nuovo traguardo dell’ex Amici

Amici di Maria De Filippi, Marcello Sacchetta presenzia ai casting di Mare fuori il musical

Sono ufficialmente partiti i casting per le selezioni degli attori e interpreti performer protagonisti nel cast di Mare fuori-il musical- diretto dal regista Alessandro Siani, e nell’annesso “totonomi“, intanto, spunta per la quota ex-Amici, Marcello Sacchetta. In data 19 giugno 2023 il Teatro Brancaccio di Roma dà il via alla prima sessione dei casting indetti per il primo musical della serie TV made in Napoli, che in origine approdava su Netflix per poi riscuotere successo sulle reti Rai, Mare fuori. Alla trama della fiction Rai, improntata sulle storie di un istituto penitenziario minorile immaginario del capoluogo campano, é ispirato il musical diretto da Alessandro Siani e il cui profilo Instagram ufficiale annuncia il via dei casting capitolini. In un post condiviso dall’account del musical all’orizzonte, tra gli altri candidati ad un posto nel ruolo di attore protagonista, spunta il volto tv dell’ex ballerino professionista storico di Amici di Maria De Filippi, Marcello Sacchetta. I

l giovane talento poliedrico e volto Tv storico tra gli ex Amici di Maria De Filippi potrebbe a breve rivelarsi quindi tra gli attori interpreti protagonisti in generale sul palco del musical o debuttare nel cast di Mare fuori-il musical- nel ruolo specifico di ballerino e/o coreografo professionista. Lo stesso profilo Instagram, fonte dello spoiler, inoltre, conferma l’ingaggio nel cast del musical per alcuni tra gli attori della fiction TV di Mare fuori, quali l’attrice del ruolo Rosa Ricci interpretato, Maria Esposito- e l’attore Giuseppe Pirozzi – che nella serie copre il ruolo di Micciarella. Ancor prima di quest’ultimi, al cast del musical si erano confermati Orefice e Tijani tra i protagonisti della serie TV.

Atteso il via al musical teatrale e …

Le riprese del sequel TV di Mare fuori, Mare fuori 4, sono iniziate il 22 maggio 2023 per il ritorno della serie previsto in onda sulle reti Rai presumibilmente a partire da febbraio/marzo 2023. Inoltre, per ciò che concerne la rappresentazione a teatro del musical, il profilo Instagram ufficiale di Mare fuori -il musical rende note in un post pubblico le seguenti date:

-DAL 14 DICEMBRE 2023

NAPOLI | TEATRO AUGUSTEO

-DAL 20 GENNAIO 2024

RAGUSA | TEATRO DUEMILA

-DAL 1° FEBBRAIO 2024

TORINO TEATRO ALFIERI

-DAL 14 FEBBRAIO 2024

MILANO | TEATRO ARCIMBOLDI

-DAL 23 FEBBRAIO 2024

BARI | TEATRO TEAM

-DAL 1° MARZO 2024

ROMA | TEATRO BRANCACCIO

-DAL 15 MARZO 2024

BOLOGNA | TEATRO EUROPA













