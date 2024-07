Alessandro Siani al concerto di Geolier “con telecamere e una ragazza”/ Cos’è successo allo stadio Maradona

Alessandro Siani al concerto di Geolier “con una ragazza”: la verità sull’avvistamento

Cosa ci faceva Alessandro Siani al concerto di Geolier allo Stadio Maradona di Napoli? Una domanda alla quale potremmo semplicemente rispondere dicendo che l’attore e regista era lì per ascoltare le canzoni del rapper napoletano, sì, ma non era l’unica e vera ragione. Sicuramente molti dei presenti hanno notato che Siani non era solo all’evento, bensì in compagnia di telecamere e di una giovane ragazza, che alcuni hanno inizialmente creduto essere la sua fidanzata. Ebbene, non è così.

Siani chiama Arisa a C'è posta per te: "Voglio trovarti marito"/ Arrivano 4 candidati, lei: "Rimango single!"

È stato Fanpage a spiegare chi fosse questa misteriosa ragazza, svelando anche il motivo della presenza delle telecamere a seguito. “stavano girando una scena del suo nuovo film al concerto di Geoelier e quella ragazza al suo fianco altro non è che l’attrice Gea Dall’Orto, alla quale è stato affidato il ruolo di sua figlia. La scena doveva evidenziare un momento di grande complicità ed è questo il motivo per il quale è partito l’abbraccio.” ha fatto sapere la fonte.

Alessandro Siani: il successo fra teatro, cinema e tv/ La vita privata dell’attore

Alessandro Siani, una scena del nuovo film al concerto di Geolier

Ulteriori dettagli della presenza di Alessandro Siani e delle telecamere al concerto di Geolier al Maradona di qualche giorno fa sono arrivati dal settimanale CHI, che nelle sue Chicche di gossip ha svelato: “Al concerto di Geolier allo stadio Maradona di Napoli è apparso Alessandro Siani con le telecamere a seguito. L’attore e regista ha girato una delle scene del suo prossimo film – Io e te dobbiamo parlare – che lo vedrà protagonista con Leonardo Pieraccioni.” Siani darà dunque presto al cinema con un nuovo film, in cui non mancherà, dunque, una scena al concerto di Geolier.











© RIPRODUZIONE RISERVATA