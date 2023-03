Mare Fuori sbarca al Grande Fratello Vip/ I vipponi sorpresi reagiscono così!

Mare Fuori sbarca al Grande Fratello Vip

La mattina post puntata, nella casa del Grande Fratello Vip, è stata abbastanza insolita. I vipponi che si sono svelgiati festeggiando il compleanno di Antonella Fiordelisi che ha anche ricevuto la sorpresa del fidanzato Edoardo Donnamaria, hanno ricevuto un’altra sorpresa dagli autori. Come accade sin dalla prima edizione, anche nella casa della settima edizione del reality vip, la sveglia dei vipponi è rappresentata dalla musica. Ogni mattina, per svegliare i concorrenti, in casa non solo si accendono tutte le luci, ma parte anche la musica.

Le playlist cambiano quotidianamente e cercano di soddisfare i gusti di tutti i concorrenti che, prima di entrare, hanno lasciato una lista di canzoni preferite. Questa mattina, però, tra i brano scelti dal Grande Fratello Vip per augurare buon giorno ai propri inquilini è spuntata anche la sigla di Mare Fuori.

La reazione dei vipponi alla sigla di Mare Fuori

Il successo di Mare Fuori, la serie tv che sta letteralmente spopolando e che sta conquistando sia i giovani che gli adulti, ha travolto anche gli inquilini della casa del Grande Fratello Vip. Mentre Oriana Marzoli era in camera da letto, seduta per terra mentre si truccava nell’armadio come è solita fare, nella casa, è risuonata la musica di Mare Fuori. Il brano dal titolo “O mar for” è la colonna sonora della serie scritta da Stefano Lentini con Lolloflow e Raiz ed è cantato da Matteo Paolillo che nella serie nterpreta pure il personaggio di Edoardo.

I vipponi, poi, capeggiati da Andrea Maestrelli ed Edoardo Tavassi, hanno cantato la canzone mentre si trovavano in giardino. Il video del momento ha così fatto il giro del web.

