Marefestival Salina Premio Troisi 2022/ Gabriel Garko e Lunetta Savino tra gli ospiti

È tutto pronto per l’attesissima undicesima edizione del Marefestival Salina Premio Troisi 2022: grandi ospiti per una location entrata nella storia per la sua bellezza. Appuntamento da giovedì 23 a sabato 25 giugno a Malfa (isole Eolie), dove fu girato il film capolavoro “Il Postino”, che rese celebre l’isola nel mondo.

Ogni anno la manifestazione, ideata dai giornalisti Massimiliano Cavaleri e Patrizia Casale e promossa dall’Associazione culturale Prima Sicilia, di cui è segretario Francesco Cappello, celebra la figura dell’indimenticato attore e artistico napoletano che, venuto a mancare poco dopo la fine delle riprese dell’iconica pellicola, ha lasciato un importante patrimonio artistico, ancora oggi riferimento per molti comici.

Marefestival Salina Premio Troisi 2022: i grandi ospiti

Un parterre di star per il Marefestival Salina Premio Troisi 2022: da Neri Parenti a Lunetta Savino, passando per Simona Izzo e Ricky Tognazzi, fino alla madrina Maria Grazia Cucinotta e Paolo Conticini. L’ultimo super star annunciata è un attore che ha fatto sognare intere generazioni col suo fascino e reso la fiction televisiva un genere molto apprezzato grazie a decine di ruoli: parliamo di Gabriel Garko.

“Il Marefestival 2022 – sottolinea l’organizzatrice Patrizia Casale – si preannuncia come un’edizione che passerà nella storia della nostra rassegna, alla luce del cast stellare protagonista al centro congressi e nella piazza di Malfa. Conosceremo da vicino le carriere di questi straordinari artisti del cinema, aneddoti curiosità grazie alle interviste e agli incontri in programma, a cominciare dalla conferenza d’apertura, giovedì 23 ore 18.30, che anche quest’anno si terrà nella suggestiva terrazza del porticciolo turistico Marina di Salina alla presenza di Luca Mallia e Anna De Arena (rispettivamente a.d. Elisicilia e direttrice del porto), i quali ogni anno accolgono autorità, vip, giornalisti e partner della manifestazione, dando un caloroso benvenuto nell’isola del Postino”.

