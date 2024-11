Margaret Spada, l’avvocato: “Svolta un’ulteriore ispezione dei Nas sulla clinica”

Alessandro Vinci, avvocato della famiglia di Margaret Spada, morta per un intervento di rinoplastica, parla della tragedia ai microfoni di “Unomattina”: “Venerdì scorso, il 15 novembre, si è svolto l’esame autoptico al centro di medicina legale di Tor Vergata di Roma. Nelle prossime settimane seguiranno ulteriori accertamenti alla presenza del contraddittorio dei consulenti delle parti. Ieri è stata svolta un’ulteriore ispezione dei Nas presso questo centro ed era presente anche il collegio dei medici nominato dalla Procura. Questo è il secondo accesso: il primo è avvenuto il giorno della morte di Margaret, ovvero il pomeriggio del 7 novembre scorso, nell’immediatezza della denuncia che i genitori hanno sporto”.

Come spiegato dall’avvocato, “qui c’è ovviamente un vuoto temporale tra il giorno in cui Margaret ha fatto l’accesso presso questo centro, ovvero il 4 novembre: un vuoto di tre giorni dato dal fatto che Margaret fosse in condizioni disperate presso l’ospedale Sant’Eugenio”.

Margaret Spada, l’avvocato: “Elementi chiari e obiettivi. Ecco quali”

Come spiegato ancora dall’avvocato Alessandro Vinci, che difende la famiglia di Margaret Spada, “abbiamo alcuni elementi documentali e obiettivi come la dichiarazione del governatore della Regione Lazio, Rocca, la mattina del 15 novembre. Lui ha dichiarato che il centro era privo di autorizzazioni per operare. Un secondo elemento è dato dalla relazione della Asl che ritengo sia stata acquisita dalla Procura: secondo questa, l’edema cerebrale e il quadro neurologico di Margaret erano incompatibile con una corretta e pronta rianimazione polmonare all’arrivo del 118. Parla dunque di una non corretta e non pronta rianimazione”. Il legale, inoltre, ha posto l’accento su un altro aspetto, ovvero quello che quella clinica avrebbe svolto delle operazioni nonostante non possedesse le autorizzazioni per farlo. “Secondo le dichiarazioni, in quel centro si svolgevano vere e proprie operazioni chirurgiche” ha concluso l’avvocato della famiglia Spada.

