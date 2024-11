Alessandro Vinci, il legale della famiglia di Margaret Spada, la 22enne morta prima di una rinoplastica, è stato intervistato stamane brevemente da Storie Italiane. Oggi si celebreranno in Sicilia i funerali della giovane ragazza, la cui morte è sopraggiunta dopo una complicazione dovuta ad una anestesia, forse una reazione allergica. L’avvocato, che è anche un amico della famiglia della povera Margaret Spada, ha commentato così all’arrivo in chiesa: “Vogliamo capire se sia stato commesso qualche errore in quel centro medico. Il fidanzato Salvo è stato sentito dalla polizia giudiziaria. non mi risulta che ci sia una cartella clinica in quel centro”.

E ancora: “I genitori mi hanno detto che chiedono giustizia perchè quello che è successo a Margaret non si debba più ripetere e nessun’altra famiglia che i famigliari stanno vivendo, così come il suo fidanzato Salvo”. Ricordiamo che la morte è sopraggiunta in uno studio situato in un condominio in quel di Roma, un centro che forse non aveva l’autorizzazione per eseguire interventi importanti, ma solamente piccoli ritocchini da centro estetico. Cosa è successo quindi? Perchè forse non era presente un anestesista? Tutte domande a cui stanno cercato di rispondere gli inquirenti che stanno indagando su questa triste pagina di cronaca.