Margherita Buy/ “Ho imparato a vivere con l’ansia dopo che…”

Margherita Buy è Rita Pasini in Made in Italy

Margherita Buy è pronta a tornare in tv per raccontare la storia della moda. Proprio in un momento in cui il teatro e il cinema stanno subendo i contraccolpi di quasi un anno di stop, l’attrice si prepara ad essere protagonista di Made in Italy, la nuova fiction di Canale5 al via questa sera ma dopo un anno dal debutto sulla piattaforma Amazon. L’attrice è chiamata a vestire i panni dell’anima del mensile di moda, Appeal nella Milano degli anni 070, lei sarà la combattiva e fiera Rita Pasini, una donna moderna e innamorata del suo lavoro in un mondo di uomini ma, ci tiene a precisare, non sarà come la Miranda Priestly de Il diavolo veste Prada.

Classe 1962, Margherita Buy non è di certo alla sua prima esperienza né in un ruolo del genere e né in tv tanto che sogna ancora di tornare sul set al cinema con un ruolo che sia tutto da ridere. I fan sono pazzi di lei e negli anni la sua carriera è stata costellata di successi tanto che può contare in bacheca la presenza di sette Nastri d’Argento e altrettanti David di Donatello ma anche cinque Globi d’oro e 13 Ciak d’oro e questo le permette di fregiarsi di un posto d’onore tra le migliori attrici italiane.

Margherita Buy “ha imparato a vivere con l’ansia dopo che..”

Da Maledetto il giorno che t’ho incontrato a Le fate ignoranti, da Caterina va in città a serie televisive come Amiche mie e In Treatment, dal teatro ai grandi set, Margherita Buy non si è davvero mai fermata anche se anche lei, come molti altri colleghi, è stata un po’ vittima del cosiddetto male di vivere. L’attrice ha confessato di soffrire d’ansia, un male che ha deciso di non sedare ma di vivere “come uno stato d’allarme”, come se fosse un avvertimento a prendersi cura di sè e cercando di evitare situazioni di stress come viaggi o spostamenti in posti che non conosce per la sua paura dell’ignoto ed è per questo che è sempre rimasta ancora all’Italia. Questa sua ansia la aiuterà anche nel ruolo in cui la vedremo calarsi questa sera?



