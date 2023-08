Margherita Granbassi/ “Una carriera di sacrifici, mi sono operata otto volte, ma quando ti rialzi…”

Margherita Granbassi, grandissima ex schermitrice italiana, si è raccontata stamane negli studi del programma di Rai Uno Uno Mattina Estate: “Ho avuto tante sofferenze, diversi infortuni che hanno condizionato la mia carriera, ma quando ce la fai e torni in alto sono sicuramente storie a lieti fine. Quando ce la fai comunque la gioia e l’emozione sono ancora più grandi”. Margherita Granbassi si è operata otto volte, una alla mano e sette al ginocchio sinistro: “Si, potrei scrivere un libro ‘Il mio ginocchio sinistro'”.

In studio anche Davide Fiz, il più grande camminatore d’Italia: “A marzo 2022 sono partito con questo progetto e l’anno scorso ho deciso di fare 20 cammini in 20 diverse regioni cercando di coniugare il lavoro con il cammino. Ho diviso in due le giornate: la mattina cammino e il pomeriggio lavoro. E’ capitato che un cliente mi abbia chiamato mentre stavo guadando un fiume. Io sono un commerciale e lavoro per due aziende e il pomeriggio lavoro”. Poi ha aggiunto: “A me è sempre piaciuto camminare poi il mio lavoro mi facilitava visto che potevo lavorare da dove volevo poi la fine della mia storia d’amore mi ha dato il là per il progetto, grazie alla camminata mi sono distratto e mi è servito”.

MARGHERITA GRANBASSI E VIRA CARBONE: LE LORO ESPERIENZE SU SPORT E MOVIMENTO

Vira Carbone, in studio, aggiunge sull’attività sportiva: “Io sono una camminatrice? Si sono una sportiva, mi piace moltissimo camminare, io faccio attività sportiva sei volte a settimana e cerco di utilizzare piedi e gambe moltissimo, tra l’altro è noto che fare sport e muoversi fa molto bene, a livello della salute è un impatto forte e importante, quindi tutti i pigroni che sono in ascolto tra cui le mie bambine, Isabella di 16 anni che non fa sport, Maria Grazia di 18 che non fa sport”.

Sui benefici dello sport: "Facendo mezz'ora di sport al giorno tenete basso il colesterolo, tenete bassa la pressione sanguigna, l'umore si tiene su, l'ansia si abbassa, quindi muoviamoci".











