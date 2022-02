Margherita Mazzucco, chi è/ Dall’Amica Geniale al Festival di Sanremo 2022

Chi è Margherita Mazzucco, protagonista dell’Amica Geniale oggi ospite al Festival di Sanremo 2022

Margherita Mazzucco sarà tra gli ospiti del Festival di Sanremo 2022, protagonista assieme a Gaia Girace anche nella terza stagione della mini serie italo-americana ‘L’amica geniale‘. Ambientata nei sobborghi di Napoli, questa serie è giunta oramai al traguardo della terza stagione, soprattutto grazie alla freschezza delle due giovani protagoniste e Margherita, come l’amica Gaia, ha cercato di proteggersi dal clamore mediatico non lasciando allo showbiz l’opportunità d’inflazionare la sua immagine. Anch’essa sulla soglia della maggiore età ha quasi per gioco iniziato questa avventura dedicata al piccolo schermo durante l’ultimo anno delle scuole secondarie, ma il gioco ha consolidato la sua propensione alla recitazione e la fama nell’universo teen della giovane attrice è oggi cresciuto al punto di portarla sul palco dell’Ariston come ospite attesissima.

Tratto dai romanzi di Elena Ferrante, ‘L’amica geniale’ ci racconta il mondo di due adolescenti e Elena Greco, Lanù come la chiamano gli amici nella serie, attualmente non ha altri progetti all’attivo se non dare il massimo all’interno della serie per guadagnarsi sempre più stima nel pubblico, nuovi fans accrescendo la sua arte recitativa al fine di poter programmare un futuro nel mondo del cinema che conta. Tutto nacque quasi per gioco, come spesso accade, sui banchi di scuola in una città che al cinema e alla televisione ha donato tanti giovani talenti, tra i quali sono nate nuove stelle così come tante comete si sono spente sul nascere.

Margherita Mazzucco, non vuole essere una cometa

Margherita Mazzucco ci crede e non vuole appartenere alla categoria cometa della Tv, per questo motivo lo studio è al centro dei suoi interessi, anche in ambiti recitativi. Sino ad oggi ha parlato la madre in sua vece, per proteggerla da coloro che nel mondo del gossip potrebbero “divorare” una personalità ancora fragile come lo può essere una ragazzina che è solamente oggi sulla soglia dei diciotto anni. In una recente intervista la donna dichiara che in quei mesi nei quali si girava la fiction, Margherita era veramente sotto pressione, sul set e a scuola durante le prove relative alla maturità, un momento delicato per la forte pressione mediatica durante la quale la ragazza doveva concentrarsi sugli studi senza risentire eccessivamente delle pressioni dovute ad una popolarità crescente.

Fu difficile conciliare studio e recitazione, dice la madre di Margherita Mazzucco, ma la ragazza ce la fece ottenendo ottimi risultati in scena e davanti ai professori della commissione, la forza di un talento che riusciva a conciliare il momento forse più delicato della sua vita. Margherita oggi dichiara: ‘Ormai Lenù è come una seconda pelle per me’, e sarà interessante capire se riuscirà a scrollarsi di dosso il personaggio, uscendo dagli stereotipi che le potrebbero essere attribuiti, crescendo progressivamente all’interno di un meccanismo sempre più complicato e ricco di aspettative nei suoi confronti. La attende tra pochi giorni la prova Ariston: se supererà anche l’esame della diretta davanti a milioni di telespettatori, Margherita avrà spianata la strada verso la consacrazione.



