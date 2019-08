Margherita Panziera “Starò bene”/ Foto sexy dopo le polemiche “La gente parla…”

Quella che si presenta ai suoi followers su Instagram è una Margherita Panziera combattiva e desiderosa di ripartire, al netto dei giudizi altrui e di un periodo avaro di soddisfazioni. La nuotatrice azzurra, primatista italiana nei 200 dorso, ha infatti pubblicato uno scatto sexy nel mare di Ibiza che la ritrae in costume e in forma smagliante – per la gioia dei suoi tantissimi fan – ed è pronta ad affrontare le difficoltà della vita senza curarsi delle polemiche che l’hanno investita dopo la “delusione” Mondiale. “Starò bene. Non mi importa cosa dicono le persone. Starò bene. Vivremo in fretta, vivremo bene”, questo il messaggio pubblicato da Margherita Panziera su Instagram. Le sue parole sono da leggere come una risposta alle critiche ricevute in questi giorni dopo il cucchiaio di legno ottenutoin Cina? Sembra proprio di sì…

MARGHERITA PANZIERA: “STARO’ BENE”

Molti hanno preso di mira Margherita Panziera dopo il quarto posto agli ultimi Mondiali di nuoto di Gwangju. L’atleta azzurra non è riuscita a salire sul podio nei 200 metri dorso, la sua specialità preferita, ma molti dimenticano il parterre di avversarie e pche la Panziera ha solo 23 anni. Fatto sta che la nuotatrice di Montebelluna non sta vivendo un periodo propriamente fortunato. L’azzurra proprio nel corso delle vacanze ad Ibiza con la collega di nazionale Ilaria Cusinato ha rimediato un infortunio al piede sinistro e su una Instagram Stories ha commentato:”C’è per caso qualcuno che me la sta tirando”. Si aggiunga a questo la sorpresa negativa del bagaglio smarrito all’aeroporto di Verona. Insomma, al momento nulla sembra girare per il verso giusto, ma Margherita non si arrende: “Io devo stare bene”.





