Margherita Pastore, moglie di Piero Angela/ Lui: “E’ stato un colpo di fulmine”

Margherita Pastore è la moglie di Piero Angela, il conduttore e divulgatore scientifico ospite della nuova puntata di “Che tempo che fa” in onda domenica 12 gennaio 2020 in prima serata su Rai1. Un matrimonio longevo quello tra il 9oenne conduttore televisivo e Margherita, la donna che gli è stata sempre accanto in tutti questi anni. Durante l’ultima Festa del Libro e della Lettura tentati presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma, Piero Angela dopo aver prestato il suo ultimo libro ha voluto condividere con il pubblico presente un omaggio sentito alla donna della sua vita. “Vorrei fare un omaggio a mia moglie che è qui, ma è in incognito” – ha detto il conduttore proseguendo poi – “non ha mai voluto essere fotografata perché uno in famiglia già bastava, adesso ce ne sono due…”. Parole che sono seguite ad una serie di ricordi che il divulgatore scientifico ha voluto pronunciare per la moglie con cui ha raccontato è stato proprio un colpo di fulmine.

Piero Angela: “Mia moglie Margherita è una santa”

moglie Margherita Pastore e di come si sono conosciuti. In particolare il divulgatore scientifico si è soffermato sul primo incontro con la donna della sua vita: "c'è stato proprio il colpo di fulmine! Lei, però, in quel momento era alla Scala, era una danzatrice, e gli stessi insegnanti pensavano che avrebbe avuto una grande carriera". Non solo, il presentare di Super Quark ha raccontato come la moglie per amor suo abbia messo da parte la sua carriera di ballerina per seguirlo durante i suoi primi anni di carriera che lo portarono a Parigi. Una scelta importante quella di Margherita che abbandona tutto per seguire l'uomo della sua vita appendendo così le scarpette al chiodo. "Ho avuto da lei la possibilità di fare delle cose che da solo non avrei potuto fare perché mi ha incoraggiato e criticato" ha detto sul finale il conduttore.

