Margherita Rebuffoni, mamma Nadia Toffa/ “Vicina a me, sento la sua voce dall’Aldilà”

Questo pomeriggio nel salotto televisivo di “Verissimo” tornerà Margherita Rebuffoni, madre di Nadia Toffa: a oltre tre anni di distanza dalla prematura scomparsa della giornalista e conduttrice televisiva bresciana, il talk show di Silvia Toffanin dedicherà un momento al ricordo della ex “Iena” e al racconto della madre, oggi in prima linea nella prevenzione e la lotta ai tumori con una fondazione dedicata alla figlia. Ma cosa sappiamo oggi della mamma di Nadia Toffa e in che modo ha vissuto gli ultimi anni dopo la morte della figlia?

Margherita Rebuffoni, madre di Nadia Toffa, è stata forse la persona più vicina alla conduttrice televisiva (scomparsa il 13 agosto 2019) nell’ultimo periodo della sua vita, mentre lottava con la sua malattia ma allo stesso tempo ha cercato fino alla fine di continuare a svolgere il suo lavoro. “Negli ultimi due anni le sono sempre stata accanto, in ogni momento, e le sono grata di avermelo permesso: sono stata l’unica, e nonostante la malattia orrenda lei mi raccontava tutto e così mi ha resa più forte con il suo esempio” ha raccontato tempo fa nel corso di una bella intervista concessa al magazine femminile ‘Vanity Fair’, ricordando anche il tempo passato assieme a dipingere o cantare. Idem sul set tv de ‘Le Iene’: “Ero con lei, ma preferiva che stessi dietro le quinte e non tra il pubblico: diceva che si sarebbe emozionata troppo…”.

E, in attesa di scoprire cosa racconterà questo pomeriggio Margherita Rebuffoni a Silvia Toffanin, possiamo ricordare un altro toccante passaggio di quell’intervista e alcune dichiarazioni più recenti che hanno sorpreso molto. A proposito della chiacchierata con ‘Vanity Fair’, la mamma di Nadia Toffa aveva ammesso come l’attività della Fondazione a lei dedicata sia anche un omaggio alla giornalista. “Mi diceva sempre: ‘Mamma, io corro sempre forse perché potrò vivere poco: non voglio sposarmi o avere figli e il mio amore più grande lo destino ad aiutare gli altri’…” ha ricordato la signora Margherita prima di confessare di non andare spesso al cimitero dato che “Nadia è a casa con me, ha chiesto di essere cremata e quindi è sempre vicina”.

In quell’intervista inoltre Margherita Rebuffoni aveva ammesso di sognare a volte la figlia (“Io sono viva e mi trovo vicino a te” le avrebbe detto), cosa ha ribadito pure nel libro da lei scritto. “Sento la sua voce dall’Aldilà: per comunicare con me passa da una terza persona” ha rivelato la donna nel volume ‘Sono qui, Nadia Toffa’, scritto a quattro mani con Cristina Corrada e in cui si parla di metavisione, metafonia e comunicazione con i defunti. “Per parlare con me lei passa da Cristina, con cui stabilirebbe una connessione spirituale tramite una radio” dice, spiegando inoltre che per lei Nadia non è andata mai davvero via e che riceve spesso dei segnali da lei











