Margot Sikabonyi concorrente di Ballando con le stelle 2023?/ L’attrice si candida: “Mi piacerebbe…”

Margot Sikabonyi a Ballando con le stelle 2023 come concorrente?

Margot Sikabonyi si candida per la nuova edizione di Ballando con le stelle. Lo show del sabato sera di Raiuno condotto da Milly Carlucci tornerà in onda ad ottobre e potrebbe sorprendere il pubblico con un super cast. Finora, sono stati ufficializzati come concorrenti i nomi di Riky Tognazzi, Rosanna Lambertucci, Simona Ventura e Giovanni Terzi. Il resto del cast, per il momento, resta top secret, ma sono tanti i rumors secondo cui, sulla pista di Raiuno, dovrebbero sbarcare anche Antonio Caprarica, Bobby Solo, Bruno Barbieri, Teo Mammucari, Carlotta Mantovan, Francesca Alotta e Paola Perego.

Oggi, ospite alla Mostra del Cinema di Venezia 2023, Margot Sikabonyi rilasciando un’intervista ai microfoni di Superguidatv, ha lanciato la propria candidatura ammettendo che le piacerebbe partecipare.

Le parole di Margot Sikabonyi

“Se mi piacerebbe partecipare a Ballando con le Stelle? Ti direi di sì ma perché a 11 anni, al mio primo provino, volevo fare la ballerina e questa ballerina vive ancora in me. Darle la possibilità di sfogarsi non sarebbe male”, le parole di Margot Sikabonyi a Superguidatv.

Ricordando, poi, il personaggio di Maria Martini interpretato nella fiction Un medico in famiglia che le ha regalato successo e popolarità quando era giovanissima, ha detto: “Quel personaggio mi ha regalato tanto ma mi ha relegato ad un ruolo, che è il motivo per cui sono andata via dall’Italia, in Canada, a cercare la mia identità di artista. Penso che a 40 anni sono riuscita a rendermi indipendente da quello, a dimostrare a me stessa in primis cosa fossi e chi fossi come attrice. Penso che un ritorno sia voluto, e se l’universo dice di sì io dico di sì”.

