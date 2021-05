Maria Alberta Viviani, come sta/ Marchesa sarà operata al cuore, Sandra Milo: “Forza”

Maria Alberta Viviani dovrà essere operata al cuore. L’annuncio, inaspettato, è giunto nel corso della puntata di “Domenica In” andata in onda quest’oggi, domenica 16 maggio 2021, su Rai Uno. A comunicarla è stata un’amica della marchesa, Sandra Milo, la quale, nel corso della sua intervista con Mara Venier, nel corso della quale ha rivissuto l’emozione della consegna del David di Donatello alla carriera ed esaltato il percorso professionale di un’altra grande stella del cinema italiano, Sophia Loren, ha chiesto a zia Mara di fare un “in bocca al lupo” alla loro amica in comune.

A introdurre l’argomento è stata proprio la conduttrice, che, rivolgendosi a Sandra Milo, ha affermato: “Dobbiamo fare un saluto a qualcuno, non è vero?”. A quel punto, l’ospite ha preso la parola, dicendo: “Maria Alberta Viviani si trova in clinica, perché domattina sarà operata al cuore, subirà un intervento importante. Lei guarda sempre la trasmissione e ci terrebbe molto se tu, Mara, la salutassi”. Una richiesta alla quale la presentatrice non si è certo sottratta, manifestando ancora una volta tutta la sua grande umanità.

MARIA ALBERTA VIVIANI, L’AUGURIO DI MARA VENIER PER L’INTERVENTO AL CUORE

Prima, però, che Mara Venier potesse rivolgere il proprio sincero augurio di pronta guarigione alla marchesa Maria Alberta Viviani, è intervenuta ancora una volta Sandra Milo, la quale, guardando la telecamera che aveva di fronte, ha pronunciato le seguenti parole: “Io Maria Alberta ti voglio tanto bene, andrà tutto benissimo, pregherò tanto per te”. Frasi da vera amica (soltanto la scorsa settimana Sandra Milo ha regalato una splendida collana alla marchesa, come rivelato da quest’ultima sul proprio profilo Instagram, ndr), a cui hanno fatto seguito quelle, promesse, di Mara Venier, che ha asserito quanto segue: “Un abbraccio a Maria Alberta Viviani, vedrai che andrà tutto bene, non ti preoccupare. Noi siamo con te, anche se lontane per questo periodo difficile di pandemia”. Un incoraggiamento che, ne siamo sicuri, non avrà potuto che fare piacere alla marchesa e al quale desideriamo unirci anche noi de “Il Sussidiario”.

