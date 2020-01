Maria Assunta Scalzi/ Fan pazzi di Stefano Beacco, “Miglior coppia di sempre” (La Pupa e il Secchione)

Maria Assunta Scalzi sta facendo appello a tutta la sua sensualità per riuscire a conquistare Stefano Beacco ne La Pupa e il Secchione e viceversa. Durante la prova Burlesque, la ragazza ha ricevuto precise direttive su come muoversi, girare, e persino quando guardare il suo Cavaliere. “È stato bravo Stefano nella prova burlesque?”, chiede lei a tutti i followers condividendo il momento. Clicca qui per guardare il video di Maria Assunta Scalzi e Stefano Beacco. Secondo gli ammiratori, è chiaro che la filologa rappresenti l’eccezione che conferma la regola: per la prima volta una Secchiona è più bella ed affascinante delle Pupe del programma. “Miglior coppia di sempre”, dice un fan: sembra proprio che i due concorrenti abbiano già conquistato il pubblico e che fra loro potrebbe addirittura nascere qualcosa in più. La stessa concorrente, in un post precedente, si chiede se fra lei e il ragazzo ci sia della chimica. Peccato che Maria Assunta bacchetti spesso il suo partner ad ogni gioco, anche se in modo scherzoso.

Maria Assunta Scalzi, La Pupa e il Secchione e Viceversa: le sue difficoltà

Maria Assunta Scalzi ha trovato diverse difficoltà ne La Pupa e il Secchione e viceversa, anche se niente a che vedere con possibili rivalità con le altre concorrenti. Il suo incontro con Stefano Beacco è stato particolare e in questi giorni i due ragazzi hanno potuto condividere un po’ del proprio mondo, per far conoscere all’altro le proprie passioni. La filologa si è dovuta così cimentare in allenamenti e prove fisiche ed è rimasta sorpresa nel constatare un dettaglio che riguarda il suo partner: “I muscoli di Stefano sono eccessivi per me, non riesco nemmeno a tenerlo sotto braccio perchè ha un muscolo più grande della mia mano. Mi fa impressione questa cosa, però è molto carino”. La prof non nega di avere di fronte un ragazzo affascinante, ma ci tiene a sottolineare che ciò che più le interessa è il carattere di Beacco. Lo trova gentile, molto affine alla sua personalità. Al momento dello scambio delle coppie, lo stripper tra l’altro ha deciso di non sostituire la sua partner, cosa che ha fatto molto piacere alla prof. Maria Assunta è rimasta sorpresa dalla sua decisione, in modo più che piacevole naturalmente.

