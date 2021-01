Maria bacia Maurizio a Uomini e Donne/ Poi lascia il numero a Gero…

Maria al centro della discussione nella nuova puntata di Uomini e Donne. Nel corso dell’appuntamento del 26 gennaio, la dama si è inserita nella conversazione tra Gemma Galgani e Maurizio, un cavaliere del parterre del trono over che ha lasciato il numero a Gemma, pronta a voltare pagine dopo aver chiesto un confronto a Maurizio Guerci da cui è ancora molto presa. Il nuovo Maurizio, oltre ad aver lasciato il numero a Gemma, lo ha lasciato anche ad Aurora Tropea e a Maria con cui è già uscito e con la quale c’è stato anche un bacio. Una rivelazione che non fa affatto piacere a Maurizio Guerci il quale ricorda a Maria di aver baciato un uomo dopo aver pianto per Gianluca, il cavaliere che ha lasciato il programma insieme a Denicet.

MARIA, SCONTRO CON MAURIZIO GUERCI E GIANNI SPERTI A UOMINI E DONNE

La confessione di Maria sul bacio con Maurizio scatena la dura reazione di Maurizio Guerci, ma anche di Gianni Sperti. “Io ho pianto per Gianluca perchè ho pensato delle cose bruttissime su di lui e su Denicet”, confessa Maria che continua a lasciare il numero di telefono al nuovo cavaliere Gero che, tuttavia, non l’ha mai accettato. “Maurizio stava dicendo delle cose belle di te, ma tu parli di Gero e questo significa che di Maurizio non te ne frega niente”, spiega Gianni Sperti. “Hai pianto nella scorsa puntata e poi hai baciato un altro uomo”, sbotta Maurizio Guerci. “Piangevo perchè mi dispiaceva per quello che avevo pensato”, ribatte Maria, “Quanta ipocrisia” chiude Gemma Galgani.



