GEMMA GALGANI, UOMINI E DONNE/ “Maurizio ti sei fatto influenzare, i tuoi occhi…”

Gemma Galgani si confronta nuovamente con Maurizio Guerci. “Quando ti sei avvicinato ieri, ho ritrovato il Maurizio dei primi tempi. Mi hai dato mille attenzioni ed erano cose importanti“, afferma Gemma. “Le storie con te non iniziano e non finiscono e, secondo me, te le inventi”, commenta Tina Cipollari. Gemma non dà peso alle parole di Tina e si concentra su Maurizio. “Quando mi parlavi, ho visto nuovamente gli occhi dolci di qualche settimana fa”, aggiunge la dama di Torino che ribadisce di non considerare conclusa la sua storia. “Ho fatto una cosa volutamente e sono contento che tu mi abbia accolto senza arrabbiarti. Quando sono venuto da te, volevo chiederti se tu fossi arrabbiata con me e mi ha fatto piacere il tuo atteggiamento”, spiega Maurizio. “C’è una cosa che non mi torna”, ribatte Gemma. “Per frequentare questa donna bisogna andare prima dall’avvocato altrimenti ci si trova nei guai”, chiosa Tina. “Penso che tu abbia avuto qualche interferenza che ti abbia condizionato sulla differenza d’età”, ammette Gemma, ma Maurizio nega (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

GEMMA GALGANI PENSA ANCORA A MAURIZIO GUERCI

Gemma Galgani non si arrende. La dama di Torino è ancora legata a Maurizio Guerci e spera davvero di poterlo riconquistare nonostante il cavaliere cinquantenne sia stato chiarissimo nell’affermare di voler chiudere la frequentazione non considerando più Gemma adatta a lui per il suo atteggiamento. Tuttavia, come fanno sapere le anticipazioni pubblicate dal Vicolo delle News, nella nuova puntata di Uomini e Donne in onda oggi, Gemma tornerà a sedersi al centro dello studio. Dopo il consueto sfogo dietro le quinte, la dama di Torino arriverà in studio dove ci sarà il solito battibecco con Tina Cipollari prima dell’ennesimo confronto con Maurizio chiesto da Gemma in seguito ad alcuni atteggiamenti del cavaliere che hanno indotto la Galgani a credere che possa essersi un futuro per loro.

GEMMA GALGANI E MAURIZIO GUERCI, NUOVO CONFRONTO A UOMINI E DONNE

Al centro dello studio di Uomini e Donne, Gemma Galgani racconterà di essere stata consolata da Maurizio Guerci dopo la scorsa puntata. Ancora molto presa dal cavaliere cinquantenne, Gemma racconterà di aver visto in lui ancora un interesse e insinuerà che siano stati fattori esterni, come la differenza d’età, ad aver spinto Maurizio a chiudere la loro frequentazione. Il cavaliere, però, come fanno sapere le talpe del Vicolo, negherà tutto ribadendo di non avere alcuna intenzione di ricominciare a frequentarla. Per la Galgani, poi, arriverà una sorpresa. Dopo aver scambiato qualche messaggio con il cavaliere Gianluca, scambierà il numero di telefono con un altro cavaliere.



