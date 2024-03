Maria Braccini, fidanzata Jannik Sinner: ‘botta e risposta’ con una fan sui social/ “Questioni inutili…”

Maria Braccini è il presunto ‘veto’ del fidanzato Jannik Sinner

Continua la stagione sportiva di colui che negli ultimi mesi ha portato in alto il nome dello sport italiano, in particolare del tennis: Jannik Sinner. Il giovane tennista ha già smaltito la cocente sconfitta agli Indian Wells contro Carlos Alcaraz ed è già volato verso Miami per il secondo Mater negli Stati Uniti d’America.

Stando a quanto riporta Leggo, negli states con Jannik Sinner ci sarebbe anche la sua fidanzata, Maria Braccini; spesso al centro della curiosità mediatica ma che di contro si dimostra molto attenta nel tenersi alla larga dalla ingerenze e pressioni mediatiche. Proprio su questo argomento, spesso è stata incalzata sui social a proposito della presunta volontà del tennista di evitare una particolare esposizione proprio sul web dove, oltre a saltuarie foto, difficilmente si spende con riferimenti o discorsi corposi.

Maria Braccini risponde ad una fan: “Ecco perchè preferisco stare lontana…”

A proposito del presunto veto di Jannik Sinner sull’esposizione social della fidanzata Maria Braccini – come riporta il portale – quest’ultima è stata di recente protagonista di una sorta di botta e risposta di una fan che lamentava proprio il suo poco esporsi. “Sarebbe gentile se spendessi una emoticon o una parola per chi ti ha difeso dagli haters e chi crede in te e non solo per la tua giovane ed evidente bellezza”.

La risposta di Maria Braccini – come riporta Leggo – chiaramente non è tardata ad arrivare: “Perdonami se hai pensato questo ma cerco semplicemente di evitare i battibecchi. Prima di tutto perché non mi piace alimentare certe questioni inutili prendendone parte; bensì preferisco stare lontana. Secondo, perché mi dispiace che per difendere me vi becchiate anche voi alcune offese”. La fidanzata di Jannik Sinner ha poi aggiunto: “Ma è ovvio che sia estremamente grata per tutto il supporto che ricevo da parte vostra, soprattutto quando mi difendete e penso di averlo dimostrato più volte.

