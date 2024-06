Maria Caracciolo e Luigi, chi erano i genitori di Milly Carlucci/ “Tv? Sono stati scettici per anni”

Oggi Milly Carlucci è una delle conduttrici più importanti in casa Rai, e negli anni si è guadagnata una credibilità di tutto rispetto. Eppure, quando ancora non era famosa, i suoi genitori Maria Caracciolo e Luigi Carlucci temevano che la strada della tv e dello spettacolo non fosse quella giusta per lei. Come ha raccontato l’iconica presentatrice di Ballando con le Stelle, infatti, papà e mamma avrebbero preferito un percorso diverso per lei, rispetto a quello della televisione. “Sono stati scettici per anni, per loro era una carriera in cui non costruivo, troppi alti e bassi – ha ricordato la Carlucci – per questo mio padre diceva ‘ma che lavoro è questo?’, giustamente da papà voleva qualcosa di diverso…”

Il padre Luigi e mamma Maria, evidentemente, non erano convinti e speravano che la figlia Milly, come del resto le sorelle Gabriella e Anna, percorresse una strada più classica e sicura da un punto di vista professionale. Invece, la Carlucci ha risposto con la forza dei risultati, frutto di tanta gavetta e passione.

Chi erano i genitori di Milly Carlucci: il padre Luigi fu generale dell’esercito

Tuttavia, negli anni, sicuramente i genitori di Milly Carlucci hanno avuto modo di ricredersi, considerando che la conduttrice ha macinato numeri straordinari e raggiunto traguardi ragguardevoli alla conduzione di vari programmi TV. Così, nonostante lo scetticismo iniziale, i genitori di Milly Carlucci hanno seguito il percorso delle figlie con discrezione, senza mai essere invadenti nei loro confronti.

Milly e le sue sorelle farebbero carte false per averli ancora con loro per un po’ di tempo. Entrambi, infatti, sono venuti a mancare da tempo: l’amata mamma della presentatrice è morta quasi dieci anni fa, lasciando un vuoto incolmabile nella famiglia. Il padre Luigi, ex generale dell’Esercito Italiano, è morto nel 2018, all’età di novantuno anni.











