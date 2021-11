Maria Carey, da McDonald’s firma il menù di Natale/ “Un desiderio che diventa realtà”

Mariah Carey festeggia il Natale con il lancio del nuovo “Mariah Menu” da McDonald’s. I fan della cantante potranno beneficiare gratis di prelibatezze , tra le quali sono inclusi gli articoli preferiti di Mariah Carey nel menu di Topolino come un classico cheesburger e biscotti con gocce di cioccolato al forno. Mariah Carey si è detta soddisfatta e felice per questo desiderio diventato realtà: “Alcuni dei miei ricordi più belli con i miei figli riguardano proprio i nostri viaggi di famiglia da Mcdonald’s e naturalmente ognuno di noi ha il suo ordine preferito. Il mio è il cheesburger e lo prendo con sottaceti extra. Il fatto di poter lanciare questo progetto riunendo alcuni dei nostri cibi preferiti di Mcdonald’s con il mio periodo dell’anno preferito è un desiderio che diventa realtà”.

La linea della cantante si differenzia dalle altre promozioni per il fatto che le offerte giornaliere sono disponibili esclusivamente tramite l’app McDonald’s e curate appositamente per dare il via alle festività natalizie. Il menu avrà un packaging divertente e all’insegna della festa del Natale. Il capo Marketing in America di Mcdonald’s Jennifer Healan ha spiegato questa scelta: “Mariah accompagna queste festività come il ketchup con le patatine fritte. Non potevamo pensare ad una celebrità migliore per aiutarci a celebrare la festività in arrivo”. Poi ha aggiunto: “la musica di Mariah ci connette tutti durante questo periodo dell’anno. Siamo così entusiasti di fare squadra per portare ancora più allegria natalizia ai nostri fan”.

Mariah Carey lancia il nuovo singolo natalizio “Fall in love at Christmas”

Mariah Carey ha da poco festeggiato l’arrivo della nuova canzone natalizia, “Fall in Love at Christmas”. Fall in Love at Christmas parte da toni r’n’b e soul per culminare con accenti gospel e corali, in cui partono gli acuti da record di Mariah Carey: la canzone ha il suono giusto e soft quanto basta per accompagnare le cene natalizie o gli incontri sotto il vischio. Mariah Carey, con la hit natalizia All I Want for Christmas is You aveva superato ogni record dei suoi successi personali internazionali: non solo ci ossessiona in periodo festivo ogni anno dal 1994, ma è anche l’unica canzone di Natale ad essere diventata doppio platino negli Stati Uniti.

Nel video, girato in quello che ha tutta l’aria di essere il salone di casa Carey, Mariah appare con un outfit casual chic che strizza l’occhio allo streetwear: sotto un maglione nero aperto, infatti, fa capolino una canotta da basket dei Chicago Bulls, nella elegante versione City Edition. Intorno alla cantante e ai colleghi, sulle pareti, spiccano i riconoscimenti ottenuti da Mariah nel corso della sua brillante carriera. Riuscirà ad eguagliare il successo di “All i want for Christmas is you”?.



