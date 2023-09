Mariah Carey vieta ai figli di ascoltare Taylor Swift/ “Ha ‘rubato’ i miei ascolti”

Mariah Carey, una delle più famose, premiate ed apprezzate artiste pop dei tempi recenti, si sentirebbe minacciata dall’ex amica Taylor Swift, artista che in pochi anni di attività ha registrato numeri impressionanti. Secondo un’indiscrezione lanciata dal quotidiano tedesco Bild, infatti, la diva che oggi ha 54 anni, avrebbe recentemente impedito ai suoi figli gemelli, 12enni, Moroccan e Monroe, di ascoltare i brani prodotti dalla “rivale”. In merito non sono state fatte apertamente dichiarazioni, ma sembra che Mariah Carey sia leggermente infastidita dal successo riscosso da Taylor Swift, che secondo il suo personale giudizio, avrebbe dovuto incassare lei se la collega non avesse mai iniziato a produrre musica, come se il successo di quest’ultima avesse inficiato in qualche modo in quello dell’artista pop.

Taylor Swift ha origini italiane: “Il suo trisavolo era del Cilento”/ L'incredibile storia

Mariah Carey e Taylor Swift tra successi, premi e record

Effettivamente, il merito artistico e musicale di Mariah Carey, così come quello di Taylor Swift, è del tutto innegabile. Oggi, infatti, è considerata coma delle artiste pop di maggior successo mondiale, con oltre 200 milioni di album venduti. Ha contribuito anche a portare la musica hip hop al grande pubblico, grazie al suo brano Fantasy pubblicato nel 1995 che ha dato il via a tutta una famosissima e lunghissima serie, ancora oggi piuttosto comune nell’ambiente musicale, di collaborazioni tra cantanti e rapper. Negli anni ’90 è stata anche per 467 settimane consecutive nella Billboard Hot 100, superando anche Madonna.

PIL & INFLAZIONE/ Il rischio Italia nascosto dietro profitti, crescita e occupazione

Ma, se da un lato Mariah Carey ha la possibilità di vantare una carriera decisamente prolifica e di successo, certificato da tantissimi riconoscimenti, lo stesso può fare anche Taylor Swift, la cui attività musicale è iniziata circa 20 anni dopo, nel 2007. Il suo primo album ha venduto oltre 5 milioni di copie, rimanendo all’interno della Billboard 200 per 283 settimane consecutive. Nel 2011 è stata inserita da Forbes al settimo posto delle celebrità più imortanti (e ricche) al mondo. A livello di premiazioni, invece, Taylor Swift, dal 2007 ad oggi può contare su più di 1940 nomination complessive, con 1220 premi effettivamente vinti, un numero che giustifica, in qualche modo, la “gelosia” di Mariah Carey.

LEGGI ANCHE:

Taylor Swift, urlo dei fan provoca terremoto durante il concerto/ L'esperta spiega: "Tutta quell'energia..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA