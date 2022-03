Maria Chiara Giannetta, chi è, carriera e vita privata/ Il successo con “Don Matteo”

Pur essendo ancora agli inizi, il 2022 può essere certamente ricordato come l’anno della consacrazione per Maria Chiara Giannetta, reduce dal successo con la fiction “Blanca” (sarà quasi sicuramente realizzata una seconda stagione) e dal Festival di Sanremo, dove ha affiancato Amadeus in una delle serate. Ma non è finita qui: l’attrice ora si appresta a tornare sul piccolo schermo nella fiction che le ha regalato la popolarità, “Don Matteo“, dove ha debuttato nel 2014 nelle vesti del capitano Anna Olivieri.

La bella attrice pugliese (è nata il 20 maggio 1992 a Foggia) è nata però in lei sin da giovanissima, ma non l’ha portata comunque a trascurare gli studi: una volta ottenuta la laurea in Lettere e Filosofia, ha infatti deciso di trasferirsi a Roma per migliorare la sua tecnica, oltre che per prendere parte a diversi provini. E a distanza di tempo non può certamente non dire di avere fatto la scelta sbagliata: complice anche il suo aspetto semplice, è infatti una delle interpreti più ricercate del momento.

Chi è Maria Chiara Giannetta: una carriera ricca di soddisfazioni

Nel corso degli anni sono diverse le fiction di successo in cui ha avuto modo di recitare, basti pensare a “Che Dio ci aiuti 4”, “Un passo dal cielo”, “L’allieva” e “Baciato dal sole”, oltre al film “Buongiorno, Presidente!” con Claudio Bisio. All’inizio di questa stagione è stata inoltre al fianco di Raoul Bova in “Buongiorno mamma” su Canale 5.

Al pari di molte colleghe, anche Maria Chiara ha un profilo social, che utilizza però soprattutto per motivi professionali. Recentemente si è parlato di una sua presunta love story con Maurizio Lastrico, anche lui protagonista di “Don Matteo“, che l’ha affiancata sul palco all’Ariston. Lei non ha nascosto quanto si trovi bene con lui anche fuori dal set: “L’altro ieri anche la mia terapeuta mi ha detto: ‘Con questo Maurizio siete proprio tanto amici’. E’ un rapporto nato così. All’inizio lui genovese, io pugliese, ci siamo dovuti un attimo incastrare nei modi di essere – ha detto lei a Today.it –. Questa cosa però ha fatto sì che una volta nata l’amicizia è proprio onestà nel modo di essere. Se devo fare un provino lo chiamo e viceversa, gli chiedo consigli per tutto, è una delle prime persone che chiamo perché mi dà un’opinione sincera, senza filtri e senza ferirmi”.

